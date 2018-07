Polvoristas y petardistas

Soy poco amante de los ruidos; sin exagerar, pero muy escasamente aficionado a ellos; no sé qué le ocurrirá a usted. Viene esto a cuento porque esta semana, a partir de la revisión de algunas imágenes obtenidas en los últimos años durante las fiestas de mi pueblo, me he acordado de los miles de petardos cuyos ruidos o ruidazos hemos tenido que soportar. Acaso esto me ocurra por no haber nacido en Valencia y sus alrededores, mas seguramente influirá en ello la serenidad del valle medio del Ebro, que me recibió cuando aún no habían llegado a este paraíso Internet, Maradona o Pablo Villegas (un cariñoso saludo para este último, que siempre ha habido clases). Naturalmente, comprenderá usted que dejo a un lado las tormentas y sus truenos acaecidos en estas jornadas en nuestro amado valle, que no desmerecían en nada respecto de las mascletadas fallas levantinas.

Mis alusiones a las marabuntas explosivas en nuestras fiestas no apuntan a los estupendos fuegos artificiales que tanto agradan a muchos. Estos artificios han formado parte durante siglos del triplete principal de los festejos riojanos, juntamente con los taurinos y la música. En las localidades aledañas a Logroño la capital fue siempre la ciudad primordial proveedora de material pirotécnico, montado luego por los carpinteros locales. En el archivo municipal de mi ciudad natal abundan las cartas de polvoristas como Felipe Traspaderne (1843), que vive en la calle de San Juan; Patricio Navajas (1846); Antonio Insausti (1859), cuya industria databa de 1800; Eusebio Gamarra (1862); Insausti Hermanos (1891); Gervasio Insausti (1902); Hijos de Merino (1924), librería que asimismo comerciaba con material pirotécnico traído desde Reus. Desde los años 60 del siglo pasado hasta los 90 prevalecieron los Amelivia, Pío y Enrique. Como caso singular cito el de Bonifacio Fernández Zori, presbítero, capellán de honor y predicador de Su Majestad, quien ofrece desde Haro en 1901 presentar en Viana «novedades nunca vistas en Navarra y Rioja» para las fiestas septembrinas de la Virgen de Nieva. Y así podría citarles una serie de referencias que superarían con mucho el kilometraje de los viajes de la mítica perra de Calahorra.

Habiendo hecho esta salvedad, un servidor intentaba aludir a los miles de petarditos, petardos y petardazos que nuestros tiernos nenes lanzan a casi todas las horas de los festejos veraniegos mientras sus papás permanecen en alejada cháchara. A veces las explosiones infantiles solo son superadas por esos bombazos que explotan durante los maravillosos desposorios tanto civiles como religiosos en bastantes de nuestras poblaciones, detonaciones émulas de las de la guerra de Irak, tan denostada en este silencioso Occidente. Modérense los petardistas, por favor. Si no lo hacen por las personas, acuérdense al menos de los perros, que también se asustan mucho. Gracias.