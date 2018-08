Políticos que no se cortan un pelo

Es un ejercicio curioso el de analizar la actitud de los políticos ante ciertas situaciones; curioso e interesante, por lo que tiene de esclarecedor y por lo que aporta al estudio de la personalidad de nuestros próceres. En política hay de todo, como en botica: unos son cercanos por naturaleza; otros no, pero sin que la falta de cercanía resulte negativa; algunos son hoscos, los menos, y, los que más dan que hablar, son aquellos que consideran su cargo como una patente de corso para ciertas cosas.

Me llamaban mucho la atención aquellos políticos de la dictadura que, en mi niñez y adolescencia, cuando llegaban al pueblo, parecía que había llegado el Espíritu Santo, por el recibimiento que se les hacía -también al obispo, pero el mitrado siempre ha tenido más relación con la Santísima Trinidad que el político-, aunque no fuera más que un jefecillo del Movimiento aquel o, como mucho, un Gobernador Civil. Ahora, en general, los políticos adoptan actitudes de ciudadano normal, aunque siempre hay alguno con excesiva admiración por su propio cargo y nos sorprende con actuaciones que inducen a darle la calificación de «político que no se corta un pelo».

La Transición también lo fue en el cambio de actitud de los políticos ante su espejo, es decir ante la ciudadanía, y se fueron volviendo más naturales y cercanos, excepto «los que no se cortan un pelo», que suelen fingir cercanía, sobre todo en las campañas electorales, pero se nota que es una cercanía de circunstancias.

Comenzó no cortándose un pelo Alfonso Guerra, cuando pidió el avión oficial para evitar un atasco, volviendo de Portugal. También Aznar es de los que no se cortó un pelo a la hora de organizar la boda de su hija en El Escorial, con la pompa de una boda real, a la que, por cierto, acudió alguno que ha pasado por lo tribunales por asuntos de corrupción. No se cortaron un pelo Pablo Iglesias e Irene Montero en el momento de comprar casa, aunque tuvieran que hacer un «referendum» en su partido, por lo que habían dado que hablar. Tampoco se cortó un pelo Pablo Casado, para presentarse a las elecciones a la presidencia del Partido Popular, a pesar de la pesada mochila que transportaba con el asunto del máster, que esperemos que no acabe siendo «el máster que nunca existió». Hay muchos políticos que no se han cortado un pelo, pero creo que la palma se la lleva el presidente Pedro Sanchez, que no se cortó un pelo con el viaje a Castellón -hay quien dice que hizo el vuelo para ir al Festival de Benicassim-, pero lo asombroso es que la respuesta del Gobierno a una solicitud de información, realizada por la agencia de noticias Servimedia conforme a la ley de Transparencia, sobre el vuelo del presidente, haya sido que no se puede dar información porque está «clasificada», o sea es secreto oficial; y no sólo por el asunto del viaje, tampoco se cortó un pelo a la hora de aumentar el gasto de su gobierno, respecto al anterior, además de subir el sueldo a sus ministros. Y en muy poco tiempo.

Sí, no se cortan un pelo. Y no es que hagan cosas ilegales o manifiestamente escandalosas, pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que, aunque no sean de buen tono y vayan a dar que hablar, algunos «NO SE CORTAN UN PELO».