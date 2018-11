Política decimonónica

Desde hace mucho tiempo, pero ahora quizá más, tenemos la sensación de que la política española no está a la altura que debería; observamos una especie de tics de costumbres inapropiadas, propias de siglos atrás, cuando la política daba patente de corso, pero que no hay manera de que pasen al olvido. La más reciente de estas costumbres inapropiadas es la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por los partidos políticos. Uno tiene la idea de que la justicia debe estar por encima de los vaivenes políticos, pero me temo que no la dejan; no hay más que ver las recientes sentencias sobre actos jurídicos documentados, que se resolvió por un ajustado 15 a 13. No es de extrañar que muchos se planteen si esta división no tendrá algo que ver con la forma de elección de esos miembros del Consejo. Parece tan sensato que sean los propios jueces quienes elijan a sus dirigentes, lo cual sería una demostración evidente de la efectiva división de poderes en el Estado, que cuesta comprender que sean los políticos quienes los elijan; esto puede hacer sospechar que cada partido político elegirá a jueces afines a su ideología, lo cual ya introduce una duda razonable sobre la efectiva separación de poderes. Si es un asunto tan evidente, como a mí me lo parece, la necesidad de que los políticos dejen de elegir jueces para el Consejo, ¿por qué los siguen eligiendo? Parece un reparto sin sentido, una costumbre decimonónica sin fuste en pleno siglo XXI. Lo chocante es que sólo Ciudadanos declara su preferencia por que sean los propios jueces quienes elijan a sus dirigentes; los demás grandes partidos, como acabamos de ver, quieren seguir con el reparto, en esa inveterada costumbre que dice muy poco de la vieja política, que practican casi todos, aunque se digan nuevos.

Otro tic, otra costumbre inapropiada es la de oponerse, casi por sistema, a cualquier propuesta del partido opositor, sin pararse a pensar si esa propuesta es buena o no para el país; basta que la hagan 'los otros' para que reciba el voto negativo, salvo que sea una propuesta que consiga votos o que sea beneficiosa para los partidos.

Todas estas cuestiones nos hacen tener la sensación de que el interés general no es la principal prioridad de nuestros políticos, sino el interés del propio partido; si no, no se entiende que sean incapaces de ponerse de acuerdo en un asunto tan «de interés general» como es la educación. Da pena ver cómo, gobierno tras gobierno, cambia el sistema educativo sin que sean capaces de ponerse de acuerdo, gobierno y oposición, para sacar adelante una propuesta educativa que sirva para varias décadas y garantice la estabilidad del sistema educativo y el interés general.

¿Por qué el beneficio general no es el norte de la política? Yo creo que algo tiene que ver la forma en que los ciudadanos acceden a la política. Ahora suelen llegar desde las juventudes de los partidos y, ojalá me equivoque, pero me temo que, en vez de aprender los principios básicos para defender el interés general, aprenden a pelear con el adversario y a defender los intereses del propio partido. De otra forma no logro entender todo lo que ocurre en la política.

Sin llegar a la opinión de lord Halifax -«El mejor de los partidos políticos no es otra cosa que una especie de conspiración contra el resto del país»-, sí que los políticos deberían recordar las palabras de Cicerón: «Sea la ley suprema el bien del pueblo». Seguro que llegarían a más acuerdos.