¡Pobres ancianos!

En la página 5 del diario «LA RIOJA» del día 15 del presente mes de agosto, apareció la siguiente noticia: «Imputados tres jóvenes, dos menores, por rociar con nata a un anciano y difundirlo en redes sociales». La noticia no puede ser más indignante, pero, por un momento, pensé algo todavía peor -siendo vejatorio y deleznable ese hecho-, al leer las palabras «rociar con nata» me vino a la memoria otra noticia, leída en un diario nacional: Unos jóvenes habían rociado con líquido inflamable y prendido fuego a un anciano indigente que dormía acurrucado en el recoveco de un edificio.

Este tipo de actuaciones, además de demostrar la falta de la más mínima ética y la ausencia de moral alguna, me lleva a pensar que tales actuaciones no son algo que surja por generación espontánea, sino que, a mi juicio, son consecuencia de la formación -mejor sería decir deformación- recibida por una sociedad de la que forman parte. Desde otra perspectiva, son una prueba palmaria de la poca estima y del mínimo respeto que se debería tener a los ancianos, aunque sólo fuera por eso: porque son, como ancianos, personas vulnerables y porque han entregado sus vidas, con sus luces y sus sombras, al servicio de los demás. Ha sido tan amplia y generosa su entrega que, a veces, ha sobrepasado sus propias posibilidades, sin esperar otra recompensa que un poco de cariño. Y, sin embargo, no sólo no se les valora ni hay un ápice de reconocimiento y de respeto, sino que, por el contrario, son objeto de mofa, de vejaciones y de malos tratos.

La Organización Mundial de la Salud (0MS) define el maltrato a los ancianos como «un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo....». Puede adoptar diversas formas: maltrato físico, psíquico o emocional. Según las investigaciones recientes, el maltrato es más frecuente sobrepasados los 80 años, porque aumentan el grado de dependencia física y el deterioro cognitivo. Los ancianos se sienten, en muchos casos, marginados y hasta excluidos de la sociedad y, en ocasiones, hasta de la propia familia. En estos supuestos, llegan a ser considerados como meros objetos inservibles que, no tienen otra utilidad y destino que el trastero de la casa. Por no tener, carecen de unos servicios telefónicos similares a los que, para los casos de malos tratos, tienen a su disposición otros colectivos: Violencia de Género, Acoso Escolar, etc.

Según la OMS en torno a un 15% de las personas mayores han sufrido malos tratos en el último mes, una cifra que podría ser considerablemente mayor si tenemos en cuenta que solo el 4% de los malos tratos se denuncian. En España, según Carmen García Revilla, presidenta de la Comisión «Ni abuso, ni maltrato: no estás solo», de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), los datos de prevalencia que se barajan oscilan entre el 6% y el 32'7%, aunque «la media se aproximaría a alrededor de un 15'2% de personas que sufren o se sospecha que sufren abuso y/o maltrato». Pese a la elevada cifra, como dice García Revilla, hablamos de una realidad que, además de ser un problema de salud pública, es también un atentado a la dignidad humana y «un problema de violación de los derechos humanos», para los que, según los expertos, estamos muy lejos aún de tomar conciencia política y social de la dimensión del mismo. «Se sabe que existe el problema, pero se mira de soslayo. Todo lo más se elaboran protocolos y guías. Y con eso ya creemos haber cumplido. No le damos la importancia que tiene», afirma la Portavoz de CEOMA.

Una última consideración: Al igual que en las causas en las que resulta implicado jurídicamente algún menor, es el Ministerio Fiscal el que actúa, ¿por qué no estudiar la posibilidad de que los ancianos tengan un tratamiento jurídico similar? Incluso, ¿por qué no se prevé que, tras los trámites necesarios y la elaboración, en su caso, de una normativa «ad hoc», los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas se personen como partes interesadas y ejerciten cuantas acciones legales se estimen procedentes en las causas en las que sea un anciano el potencial objeto de malos tratos y/o de cualquier otra actuación ilícita contra él? Podría, asimismo, estudiarse la posibilidad de habilitar una especie de Oficina, dentro de los Servicios Sociales, en la que las personas mayores pudieran exponer sus problemas y preocupaciones.

Un dato final, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, acordó designar el día 15 de junio de cada año, como «Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez». Que todas las personas de buena voluntad pongamos nuestro granito de arena para propiciar que, cada jornada, sea más innecesaria la celebración de ese día.