¿Un Plan Marshall para contener la emigración?

La emigración sigue haciendo estragos en la unidad europea y puede convertirse en el tema central de las próximas elecciones en el continente. Volvemos sobre el asunto porque se abre paso la idea platónica de que un Plan Marshall para Africa solventaría el problema. Esto es el cuento de la lechera.

En junio de 1947, con las heridas de la II Guerra mundial aun no cicatrizadas, nació un trascendental proyecto para reconstruir Europa. Fue idea de Estados Unidos y llevaría, por sugerencia del Presidente Truman, el nombre de su principal mentor, el secretario de Estado Marshall, quien lo anunciaría en la Universidad de Harvard. Europa, escenario en los seis años del conflicto de terribles enfrentamientos, estaba devastada, en ruinas. Churchill había declarado en mayo: «¿Qué es Europa hoy?... Un montón de basura, un cementerio, un terreno que crea pestilencia y odio». El objetivo declarado del Plan era mostrar la palpable solidaridad de Estados Unidos con los angustiados países europeos mediante una masiva ayuda económica. El objetivo encubierto, también importante, era contener la propagación del comunismo en Europa. «Las semillas de los regímenes totalitarios se nutren de la miseria y la necesidad; se extienden y crecen en el malsano suelo de la pobreza», dijo Truman. Un Comité estadounidense fue más explícito: «A los comunistas se les para con pan y elecciones mejor que con balas». Los partidos comunistas de Italia y Francia lanzarían dicterios contra el Plan ( Togliatti: «Alcémonos contra la esclavitud»).

A la conferencia para lanzar el Plan el gobierno yanqui invitó a 16 países, dejando fuera a España y Alemania. La Unión Soviética se autoexcluyó y quitó de un plumazo las ganas de participar de Hungría, Polonia y Checoslovaquia. Pronto, soslayando reticencias de Francia y la cólera de Rusia, sería admitida Alemania. El esfuerzo americano resultaría así inmenso. Por España, el Plan pasó de largo camino de Portugal. Allí había otro dictador, Salazar, pero él, a diferencia de Franco, no había enviado una División Azul a luchar contra Rusia junto a Alemania.

En nuestros días, el recrudecimiento aparentemente imparable de la emigración a Europa es ya un enorme solivianto; ha resquebrajado la Unión, cambia el mapa electoral de países (Italia, Hungría...), crea quebraderos de cabeza al gobierno alemán y originó en cierta medida el Brexit. Los comentaristas se escinden entre los que piensan que nuestro continente posee una tradición y unas leyes de acogida al desvalido y los que calculan que la hospitalidad con los que huyen de un conflicto o de la miseria debe tener un límite; Europa no puede abrir las puertas de par en par porque la invasión tendría efectos nocivos sobre la economía y la cultura de los países receptores.

Dado que la avalancha no se detiene -a España han llegado ya en los primeros seis meses muchos más emigrantes que el año anterior-, Alemania se replantea su política, pero las mafias han comprobado que, a pesar del drástico rechazo de Italia, siempre habrá países compasivos que humanamente no quieren ver el Mediterráneo plagado de cadáveres. Cualquier barco acogido produce un efecto llamada y las pateras, en cuanto mejora el tiempo, se multiplican. Lo seguirán haciendo. Para detener la invasión, políticos y analistas comentan que es preciso atajar el éxodo de raíz; hay que mejorar significativamente el nivel de vida de los países emigrantes. Con ello, la gente no querrá marcharse. Dado que esos países no pueden por sí solos elevar ese nivel de vida se impone ayudarles con una cuantiosa inyección económica. Un Plan Marshall para África contendría, se dice, eficazmente la emigración.

El razonamiento es voluntarista, irreal, por varias razones. Comencemos recordando que existe un cuestionamiento creciente sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. Los ejemplos de ineficiencia, despilfarro y corrupción abundan. Camerún recibió 35.000 millones de dólares bajo el dictador Biya y, pasados varios lustros, el país era más pobre que cuando comenzó la asistencia. Uganda, Chad..., también con dictadores, han recibido toneladas de dólares. A fines de los cuarenta, en cambio, Washington, el donante, tenía confianza en los gobiernos europeos.

En segundo lugar, no está probado que el aumento del poder adquisitivo frene la emigración. En realidad, según muchos autores (Zelinsky, Dreher), ocurre lo contrario, en los primeros años la puede aumentar. De un lado, las personas que con el desarrollo logran una formación laboral tienen más ansias de emigrar. De otro, la subida del nivel de vida profundiza la desigualdad social. Además a los países emigrantes les interesa que la gente salga. Son más personas que pronto o tarde estarán enviando remesas.

Mucho más importante que lo antedicho es que una cosa es predicar y otra dar trigo. El Plan Marshall de 1947, que aprobó por mayoría clara el Congreso estadounidense, fue un desembolso masivo. Según Gonzalo Fanjul y R. Tamames equivalió a 1,4% del PIB americano en cada uno de los cuatro años. Si mencionamos este porcentaje a los gobiernos de la rica Alemania, la humanista Francia o la buenista España instándoles a que hagan lo propio con África pensarán literalmente que se te ha volcado el juicio: «El 1,4 por cien de mi PIB, ¿de qué vas?».

Las cantidades que Europa está dispuesta a gastar son fruslerías. Según los dos autores citados la oferta europea a ocho países receptores prioritarios asciende a 0,08(!!) del PIB. De risa, no cambiarán las estructuras de Nigeria, Mali, Etiopía...

Las cifras pueden subir pero seguirán siendo simbólicas. ¿Se imaginan ustedes a cualquier dirigente europeo. Macron, Sánchez... anunciando un auténtico Plan Marshall, no calderilla, y explicando a sus compatriotas entre las elecciones europeas y las generales que eso equivaldrá a congelar, quizás recortar, los sueldos de funcionarios, pensiones, ayudas a la dependencia, becas... durante cinco años, que se paran obras públicas como el Corredor del mediterráneo, el Ave a Galicia, que el cupo vasco debe aumentar, las subvenciones a Cataluña o Valencia disminuir, que hay que cuestionar el PER andaluz? La prédica está bien, los hechos son tercos. Si tenemos tan buen corazón hay que tirar de la cartera. Ningún dirigente está dispuesto a hacerlo de verdad.

La última quimera. Muchos emigrantes o refugiados escapan de países en guerra. Para cortar el problema en esas naciones habría que estabilizarlas. Con el envío de nutridos contingentes militares que pacificasen el país. Esto, con señores de la guerra, enfrentamientos étnicos, etc... no se hace con dos batallones, tres aviones y cuatro millones de dólares. Es más caro en vidas y dinero. No veo yo a nuestro gobierno, ni a otros, distrayendo dinero de cualquier obra social para incrementar sustancialmente nuestro presupuesto de defensa. A pesar de la conminación descarnada de Trump («los europeos son unos gorrones») nuestros dirigentes, sociatas y peperos, le responden que el aumento militar no es para mañana. Recordemos que aunque la bronca de Trump iba dirigida principalmente a Alemania, España ocupa, dentro de la OTAN, un penoso lugar en gastos de defensa, casi el farolillo rojo (el 26 de 28 miembros). No me extenderé en la dentera que da a políticos y opinión pública ver llegar cadáveres de soldados que han muerto en una tierra ignota en una difusa misión de paz. No hay gobierno que resista esto.

Un Plan Marshall voluminoso, real, eficaz, es una quimera. No tenemos los recursos ni la voluntad política.