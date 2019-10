Un plan sin apoyo

Boris Johnson, primer ministro británico, sigue buscando respaldo a su plan del 'brexit'. El nuevo texto propuesto a Bruselas no ha recibido el beneplácito ni del Parlamento Europeo ni de los diputados británicos. El plan de Johnson deja fuera la llamada salvaguarda irlandesa que garantizaba que no se establecería una frontera física entre las dos Irlandas; al contrario, contempla la posibilidad de nuevos controles de aduanas pero sin «infraestructura física». El Parlamento Europeo le ha reclamado que presente propuestas «creíbles y legalmente operativas», algo que no cumple hasta ahora. Todavía hay tiempo para que el próximo día 31 pueda tener lugar un 'brexit' acordado con pinzas, que siempre sería mejor que una salida a las bravas. Una posibilidad que Johnson no parece descartar, aunque el Parlamento británico se lo haya prohibido por ley.