Los padres importamos poco y es justo que como mucho nos regalen unos calcetines. Nuestra contribución al acto fundacional de la vida es mínima y ... por lo general nada memorable. Luego las madres engordan y paren con dolor, en cumplimiento de algún borroso pasaje bíblico, mientras que los padres andamos por ahí, a nuestras cosas, sin que Jehová haya reparado todavía en nosotros. A mi mujer le costó catorce horas desalojar al crío y yo estuve con ella en el hospital, aunque sin demasiada gallardía. Pasado el primer momento de excitación, uno ya no sabe bien qué hacer, salvo sujetar la mano, decir tranquila y reclamar a la enfermera dosis torrenciales de epidural. Hacia las ocho de la mañana, se me ocurrió leer el periódico mientras seguía sujetando la mano (¡llevaba ya siete horas seguidas de sujeción!) y en mi casa aún se recuerda ese leve desliz como un hito de la insolidaridad y de la infamia. Creo que incluso me comí un emparedado, lo que redondeó mi súbita fama de psicópata sin sentimientos.

Diecisiete años después, aquel baldón me sigue persiguiendo. En mi hoja de servicios, no obstante, tengo algunos puntos anotados: un cinco de enero estuve hasta las cuatro de la mañana montando una cocinita, me he tragado mil confusos partidos de balonmano infantil y, sobre todo, me he visto obligado a repasar lecciones de Lengua desde Primaria, lo que me ha hecho peor persona. Ahora odio de una manera feroz e irrevocable a los filólogos que, entre otras sevicias, se han cargado los pronombres posesivos para llamarlos «adjetivos posesivos en posición posnominal». Yo me apaño con los calcetines, pero ellos merecerían sufrir flagelaciones, cilicios y torturas medievales.