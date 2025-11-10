LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la última

Meterse monja

Pío García

Pío García

Logroño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:02

Comenta

Estoy asustado por la repercusión del disfraz de monja sexy que se ha puesto Rosalía. De pronto todos los medios de comunicación han empezado a ... hablar de una nueva oleada religiosa, un regreso triunfal del catolicismo que a los agnósticos nos ha pillado un poco desprevenidos. Como además ha coincidido con el estreno de 'Los domingos', la magnífica película de Alauda Ruiz de Azúa, el aluvión de artículos, opiniones y tesis filosóficas ha sido de tal calibre que imaginé una súbita avalancha de novicios y novicias haciendo cola en los conventos. Me pareció bien, aunque por un momento llegué a temer que esta incontenible dana religiosa hubiese obligado a poner notas de corte en los monasterios o, peor aún, a acreditar ciertas marcas mínimas para profesar: «Si no rezas el rosario en 10 minutos 25 segundos ni sueñes con entrar en las carmelitas»; «con menos de un 13,2 en la PAU los agustinos recoletos no te cogen. ¡Menudos son!».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  2. 2

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  3. 3

    Riojanos con cientos de miles (y hasta millones) de seguidores
  4. 4

    Café, caña y fútbol con cariño
  5. 5

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  6. 6 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  7. 7

    Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»
  8. 8 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  9. 9 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  10. 10 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Meterse monja