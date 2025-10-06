Agradecimiento a una persona anónima
Pilar Martínez Latre
Lunes, 6 de octubre 2025, 22:29
El pasado 20 de agosto sufrí una caída en la calle con muy duras consecuencias, de las que todavía estoy en proceso de recuperación. El ... lugar de mi caída estaba solitario, es un paso poco frecuentado en el barrio de Piqueras. Transcurrió media hora hasta que una persona anónima escuchó mi llamada de auxilio, se hizo cargo de mi situación y me acompañó hasta la llegada de la ambulancia, tras comunicarse con mi familia. Su comportamiento fue ejemplar y admirable. Sirvan estás líneas para hacer público mi agradecimiento a este hombre, que supo cuidar y hacerse cargo del dolor ajeno. Ojalá algún día pudiera hacerlo en persona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión