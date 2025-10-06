LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Agradecimiento a una persona anónima

Pilar Martínez Latre

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:29

Comenta

El pasado 20 de agosto sufrí una caída en la calle con muy duras consecuencias, de las que todavía estoy en proceso de recuperación. El ... lugar de mi caída estaba solitario, es un paso poco frecuentado en el barrio de Piqueras. Transcurrió media hora hasta que una persona anónima escuchó mi llamada de auxilio, se hizo cargo de mi situación y me acompañó hasta la llegada de la ambulancia, tras comunicarse con mi familia. Su comportamiento fue ejemplar y admirable. Sirvan estás líneas para hacer público mi agradecimiento a este hombre, que supo cuidar y hacerse cargo del dolor ajeno. Ojalá algún día pudiera hacerlo en persona.

