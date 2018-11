PIEDRAS EN EL TEJADO

Quienes las arrojan no sólo son cortos de miras, sino de puntería, porque la techumbre es de todos, por muchas tejas rotas que tenga. El temor al que piensa de modo distinto se ha convertido en pánico y el nacionalismo se ha vuelto en aldeanismo, porque las fronteras morales han dejado de existir y cada región, que llamamos Comunidad, impone las suyas. Lo que algunos denominan la España comarcal y otros «regreso al nacionalismo» sigue en auge con gritos en favor de ETA, mientras se complace en su propia derrota. La paliza a los guardias de Alsasua será estudiada por los historiadores, que siempre nos previenen del pasado, como un adelanto del futuro que nos espera, haciendo sonar las campanas de las iglesias, para que las oigamos todos, por muy lejos que estemos.

A los que no somos nacionalistas porque creemos en una sola nación llamada España están llamándonos traidores. Hay pancartas donde se insulta al discrepante. Cualquiera que no haya nacido allí se convierte en sospechoso, pero le llaman «intruso en el paraíso», mientras el Tribunal de la Unión Europea sigue reclamando hipotecas retroactivas y no queda un tejado sin la techumbre rota, y Francia devuelve a España a mil inmigrantes todos los meses. No los quieren tener allí, pero en España no caben todos, por mucho que se aprietan unos con otros. ¿Dónde ponerlos? El TS aún no ha decidido sobre el tributo a las hipotecas, que ya sabemos que consiste en soltar más dinero del que tenemos puesto a mal recaudo, mientras la hospitalaria España declara a muchos visitantes como personas 'non gratas'. Suenan las campanas de las iglesias, pero no es para llamar a los fieles, sino para alertarlos de la huida mientras los nativos se convierten en extranjeros en su propio país.