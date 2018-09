PERIODISMO EJEMPLAR

Del «está haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo» al «ha sido un día complicado porque he perdido a una amiga como ministra». En menos de 24 horas, Pedro Sánchez pasó de respaldar a Carmen Montón a asumir lo inevitable después de que las irregularidades sobre el Máster en Estudios Interdisciplinares de Género cursado (sic) por la ya exministra de Sanidad abortaran cualquier pretexto ni justificación. Con el caso de Pablo Casado, palpitantemente fresco en el escaparate de los escándalos y pendiente aún de una resolución, la comparación entre ambos episodios era tan elocuente que la dimisión de Montón no era una posibilidad, sino una obligación. Y como prueba, la tibia respuesta del PP, que se ha limitado a apuntar el doble rasero de los socialistas cuando en otras circunstancias hubiera clavado los dientes en la yugular del rival. Agotados los comentarios sobre la falta de rigor en la obtención de másters de todos los colores, la sobredosis de vanidad de quien entra en el juego por engordar el currículo y el descrédito de (parte) del sistema universitario al que está abocando tantos fraudes que siguen brotando, lo que más crítica merece es la segunda parte de la argumentación de Sánchez al sentenciar que su colega «ha optado por la ejemplaridad». No, Pedro, no. La ejemplaridad no es una mochila de quita y pon, sino un valor indeleble que nadie debe reclamar sino activarse automáticamente ante situaciones lacerantes. Lo realmente ejemplar es la labor de investigación periodística que ha destapado la artimaña (da igual si consciente o no) de Montón y que, de no salir a la luz, no hubiera incentivado la presunta ejemplaridad que ahora se arrogan los amigos.