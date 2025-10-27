La Casa de la Danza, un proyecto repleto de propuestas

Tras leer con interés su artículo 'Despedida y llamada de atención', publicado en el periódico LA RIOJA el pasado 11 de octubre de 2025, quisiera ... proporcionarle cierta información que, acaso por estar usted más centrado en su empresa en Madrid, desconoce o tal vez ignora la realidad en esta ciudad.

Voy a ceñirme, estricta y exclusivamente, a esas palabras con las que usted define el proyecto Casa de la Danza de Logroño, y cito textualmente: Ojalá no volvamos a caer en el error de construir la casa por el tejado, «con proyectos vacíos como museos de danza» creados solo para regocijo de sus promotores.

Esta Casa de la Danza se inauguró en el año 2003, y usted sigue con la misma letanía. En entrevista del mes de enero 2003, en otro periódico local, afirmaba usted que «la Casa de la Danza es un proyecto bonito pero no es el momento». Como podrá apreciar 22 años después, lejos de estar vacío de contenido, resulta ser un contenedor cada vez más repleto de propuestas encaminadas a mejorar los conocimientos de los estudiantes de danza más jóvenes y, además, proporcionar información a los amantes de este arte.

La Casa de la Danza, espacio que podemos intuir que ni siquiera ha visitado, cuenta con una biblioteca con más de 1.200 volúmenes sobre temas de danza en cinco idiomas. Una videoteca con más de 5.000 horas de grabaciones de diferentes estilos académicos y un museo con más de 120 piezas de vestuario que han sido donadas por grandes figuras de la danza con un reconocido prestigio nacional e internacional. Este patrimonio crece cada día gracias al reconocimiento de nuestro trabajo por parte de dichas figuras y a su extraordinaria generosidad.

Podría hacerle un balance de los 22 años de andadura, pero necesitaría más espacio para ser fiel al trabajo realizado. Solo le citaré algunos detalles correspondientes a la justificación del año 2024 del convenio que desde 2003 mantenemos con el Ayuntamiento de Logroño.

Hemos atendido más de 1.200 escolares en el Museo, muchos de ellos, descubrieron la danza por primera vez. En cuanto a visitas de público general, más de 700 personas, locales y turistas, nos han visitado a lo largo del año.

El número de consultas en biblioteca, videoteca y solicitudes de información ―presencial y en redes― supera las 20.000. También hemos llegado a más de 2.400 espectadores con los distintos programas de danza que se han organizado dentro y fuera de la ciudad. Nuestras exposiciones han estado presentes en Logroño, Madrid y Miami (USA), sumando un total de 38.000 visitantes.

Hablando de programas de danza, esta Casa también creó la primera y única beca de formación para la danza en La Rioja. Una oportunidad para jóvenes promesas que deseen formarse profesionalmente. La beca Hormigón-Torrado lleva el nombre de dos grandes primeros bailarines intercontinentales y está dotada con 12.000 euros.

Además de estos datos, La Casa de la Danza se presentó en el Centro Riojano de Buenos Aires (Argentina); en Covent Garden (Londres); en el Casino de Madrid y en el Centro de las Artes y la Cultura Hispánicas de Miami (USA), donde además recibimos el Galardón a la Cultura del Ballet en el Festival Internacional de Ballet de Miami.

En este verano de 2025, hemos acudido como invitados a la X Edición del Festival Ibérica Contemporánea en Querétaro (México), el festival de flamenco más importante en América Latina― para exponer una muestra del patrimonio de trajes de grandes figuras del flamenco internacional que existe en el Museo.

Como verá, tenemos motivos para el regocijo y el orgullo por este legado que, aun siendo yo su cabeza visible, le pertenece a la Danza. Como también pertenece a todo aquel que se acerque para conocerla desde otro punto de vista diferente al de una escuela o un escenario. Se trata de un proyecto para las futuras generaciones de intérpretes que, estamos seguros, sabrán utilizar su valioso contenido para estudiar y conocer la historia de su profesión y de sus protagonistas predecesores.

En mi exposición queda totalmente acreditado que «pasión, espacios, recursos, presencia y respeto institucional»―que usted insinúa no se dan en La Rioja, puede encontrarlos en La Casa de la Danza. Todo esto, y mucho más, señor López Infante, supone el contenido de este «proyecto vacío», como usted lo define. Queda, usted, invitado en su próxima visita a nuestra ciudad, a conocer nuestra sede de la calle de San Gregorio para que pueda constatar la realidad de este «vacío» que es el proyecto La Casa de la Danza de Logroño.