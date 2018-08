PEREZA POLÍTICA

Cuando Julio César se divorció de Pompeya Sila, las mujeres romanas de la aristocracia le pidieron la revocatoria de su divorcio porque en la orgía sexual a la que habían asistido con la entonces 'primera dama' y que había detonado el cambio de su estado civil, la ya exmujer del emperador sólo había sido una mera espectadora y no había cometido ningún acto deshonesto. Julio César fue rotundo: «La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino además parecerlo». La frase pronunciada hace más de 2.000 años sigue hoy tan vigente como antaño. De hecho, pese a que ha tardado un mes y diez días, la alcaldesa de Logroño hizo suyo el dicho y tras la publicación de parte del sumario del 'caso Enredadera' en estas mismas páginas el pasado domingo empleó la misma contundencia que entonces Julio César. No sólo anunció que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en el caso -así lo solicitó al Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que investiga la trama- sino que lanzó un rotundo aviso a navegantes: no dudará en emprender acciones legales contra cualquier persona que haya intentado, «aunque sólo haya sido intentar», alguna actuación ilícita relacionada con los intereses del Ayuntamiento y de los logroñeses. La loable reacción tuvo su réplica también en la oposición municipal que salió en tromba para reclamar y exigir explicaciones. Lamentablemente la actuación no tuvo eco en el 'Palacete', que el lunes parecía estar bajo los efectos si no de la anestesia, sí de una sedación, la misma inoculada a los partidos a nivel regional, salvo IU, que ni están ni se les espera, ajenos a que la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino además parecerlo, hasta en agosto.