Pensionistas con poder adquisitivo El Pacto de Toledo no puede aferrarse al IPC, sin más, eludiendo el debate sobre otras reformas que debieran concurrir Miércoles, 3 octubre 2018, 23:09

La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo recuperó ayer el IPC como referencia para la revalorización de las pensiones. Dejó así atrás el 0,25% de subida fijada en 2013 por el Gobierno de Rajoy para los ejercicios con déficit en las cuentas del sistema y el incremento de circunstancias pactado por el PP y el PNV para el presente año y el próximo. Se trata de una recomendación que contó con la anuencia de todos los grupos representados en ese foro, con excepción de ERC, pero que deberá fundirse en un texto definitivo con las demás medidas que el Pacto de Toledo proponga al Ejecutivo para que éste redacte una iniciativa legislativa que no tendría obligación de ceñirse a sus indicaciones. De entrada, la comisión parlamentaria deberá precisar a qué se refiere con el concepto «IPC real», inexistente como índice específico, a no ser que se trate de una licencia literaria de los redactores de la recomendación. Tampoco sería conveniente que el Pacto de Toledo se limitase a formular un desiderátum, eludiendo el debate sobre qué otros indicadores económicos deberían concurrir junto al IPC en una indexación de las pensiones que se pretende con carácter indefinido. La noticia de ayer despertó muchas esperanzas entre miles de jubilados que se han venido movilizando en los últimos meses, y fue el reflejo de que todas las formaciones políticas son conscientes de que solo un acuerdo duradero podría asegurar el futuro de la Seguridad Social. Porque es evidente que el objetivo de la suficiencia del sistema de pensiones, como pilar del Estado del Bienestar, no puede poner en riesgo su sostenibilidad. Suficiencia y sostenibilidad son términos que pueden volverse antitéticos. Ayer mismo el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, advertía de que, en las actuales condiciones, el sistema de pensiones tenía para diez años de vida. En otras palabras, no podrá sostenerse sobre las cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social, sino que deberá recurrir a una parte creciente de la recaudación tributaria. De manera que las pensiones continuarían concibiéndose como un derecho a ejercer en virtud de la respectiva peripecia laboral, pero a financiar al margen de ésta. Lo que implicaría el compromiso activo de todos los contribuyentes y la solidaridad intergeneracional de quienes, vía cotizaciones y vía impuestos, aseguren ingresos mínimos para los mayores. Una perspectiva que precisa un gran acuerdo de país, sujeto a dificultades cíclicas, y abierto a la generalización de una pensión mínima a cuenta del erario.