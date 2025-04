Anatomía de la melancolía en la era de Trump

Aunque tal vez solo podemos juzgar por los resultados y estos suelen hacerse esperar, nos apresuramos, no a arriesgar un posible juicio acerca de la ... segunda presidencia de Trump, sino a esbozar un esquema al que podrían acogerse tales juicios, esquema que esperemos sea sustituido algún día, y con ventaja, por mejor fundamentadas valoraciones.

Juzgar es clasificar y parecería que clasificar ha de hacerse no solo mediante la aplicación de unos criterios cualesquiera, sino más bien de unos criterios ordenados; no basta un manojo de criterios, se precisa disponerlos de la forma adecuada. Convendrá saber cuáles son los importantes, cuáles son meramente instrumentales y cuáles pueden confundirnos. Y con todo esto, advertimos que la probabilidad de un desajuste serio se multiplica a cada paso. Además, como veremos, incluso los más adecuadamente dispuestos y aquilatados criterios, tras utilizarse sobriamente en una fase analítica –por separado–, vuelven a combinarse en una fase de síntesis donde por un momento nos vuelve a pasar como a Dinio, que la noche nos confunde.

Probemos dos criterios. Uno es el de la continuidad y la discontinuidad con respecto al Estados Unidos de América de antes de enero de 2025. ¿Ha supuesto Trump un cambio tajante en la política del gobierno de ese país o solo ha afirmado o ampliado las líneas de siempre, quizá algo vergonzantemente mantenidas o contrapesadas de algún modo por sus predecesores mediatos o inmediatos? Incluso, ¿son las políticas de Trump un desarrollo de las habituales, esto es, debemos descubrir en aquellas más el corolario lógico de estas que su exacerbación o revocación absoluta?

Las consecuencias serán globales y no se podrán circunscribir a lo que suceda solo en algún lugar particular o a algún aspecto específico

El segundo criterio tiene que ver con las bondades para el mundo, para algunas de sus partes, o para Estados Unidos del gobierno de Trump. Podemos pensar que la acción de este sea mala para terceros países –para nosotros sin ir más lejos– o que sea buena y positiva, y que tal cosa puede conjugarse con que ese gobierno tenga malos o buenos resultados para ellos mismos. Sin llegar a ejercer de profeta, incluso la sola formulación de las posibles alternativas sería de alguna utilidad. Por ejemplo, ¿qué significa ser bueno para Estados Unidos? En el límite algo puede ser malo para muchos individuos ciudadanos de un estado, pero puede contribuir a la permanencia o el fortalecimiento de ese estado o, a la inversa, puede suponer su desaparición.

Sucede también que los criterios propuestos suponen peticiones de principio que, en ocasiones, se hallan objetivamente ocultas. El primer criterio disimula un primer presupuesto relacionado con la misma idea de continuidad, pues esta es una noción particularmente insidiosa. ¿Por qué habría de ser una negación más discontinua que una reafirmación? Como puede verse, a cada paso lógico, nos vemos sujetos a nuevos presupuestos y compromisos lógicos más o menos acertados, y un hipotético acierto siempre tendrá algo de contingente.

En segundo lugar, aun dando por cierto que podemos describir cabalmente la situación presente o prever razonablemente dónde estaremos en el corto plazo, queda por asegurar cuál es el punto de partida desde el que podría afirmarse o negarse la continuidad: de hecho, no faltará quien observe y con razón que, al modo del péndulo, tanto la política interior como la exterior de los EE UU han pasado por periodos diferentes, aun opuestos, de aislacionismo, de intervencionismo, o de mayor o menor compromiso con sus aliados, más o menos mediopensionistas.

Ahora bien, esa variación se nos da ya acotada por la misma pervivencia del estado hasta el momento presente. No faltará quien señale que, por eso mismo, también el futuro habrá de concebirse según la continuidad, o según esta noción de continuidad donde –nos tememos– cabe casi todo, como en esa noche de Dinio, que decíamos antes. Es crucial entonces reconocer que la pluralidad de criterios aconseja evitar la conclusión apresurada de que dos resultantes que intuitivamente parezcan unidas, vayan a estarlo necesariamente.

No creo que en el análisis pueda añadirse mucho más en este plano abstracto en que se está moviendo este escrito. Eso sí, sin poder ni querer evitar cierta contradicción con lo dicho, me atrevo a sostener que las consecuencias de todo esto –y ahora incurrimos indefectiblemente en la síntesis– serán globales y no podrán circunscribirse a lo que suceda solo en algún lugar particular del mundo o en lo tocante a algún aspecto específico de nuestra realidad.

Esto significa que incluso nuestros esfuerzos analíticos no nos salvan del alcance global de nuestras previsiones, más bien sombrías. Lo que pueda venir nos afectará a todos en este mundo de ruido y furia, un mundo que se va aproximando con paso alegre a su verdadera condición de peor de los mundos posibles, o de mejor, lo cual –si se piensa un poco– viene a ser lo mismo o aún peor.