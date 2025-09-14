LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los médicos no pueden parar el genocidio, los líderes mundiales sí

Los gobiernos tienen la obligación moral y legal de detener las atrocidades en Gaza

Paula Gil

Presidenta de Médicos Sin Fronteras España

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:06

Más de un millón de personas han recibido la orden de evacuar Ciudad de Gaza antes de una ofensiva terrestre israelí. Para muchos –personas ancianas, ... enfermas, embarazadas, heridas– escapar es imposible. Quienes logren huir lo harán bajo bombardeos y, si sobreviven, llegarán a zonas superpobladas en el centro y sur de Gaza, sin seguridad ni recursos básicos. Una población agotada tras casi dos años de violencia extrema se enfrenta ahora a una nueva catástrofe.

