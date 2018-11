EZ PATXI, EZ KONTXA

La propuesta es tan inmesamente patosa y ridícula como la polémica que ha generado: el PSOE de 'Patxi' Ocón y 'Kontxa' Andreu insistiendo en la brillantez de su planteamiento, descartando renunciar a él, y el resto de las formaciones políticas saliendo con los brazos clamando protección al cielo, entre severos aspavientos, a defender el riojanismo de una espantosa amenaza de dimensiones bíblicas. Caray. Para una vez que La Rioja es noticia en todo el país.

Los socialistas riojanos se han pasado de frenada al pretender que el Estatuto de Autonomía preste «especial atención» a la lengua castellana y al euskera con el vago argumento de que ambas son originarias de La Rioja y -aquí viene lo mejor- constituyen «parte esencial de su acervo cultural». Y, todavía, después de la que han liado, se muestran sorpendidos por las críticas recibidas porque resulta que ellos no se han explicado mal, es que el resto no les ha entendido bien o no quieren entenderles, sin más. Pero habrá que reconocer que la reacción de ese resto ha sido desmedida. Lo que propone el PSOE es una soberana sinsorgada y en el mismo grado es como deberían haber respondido los demás partidos, en lugar de alertar de 'euskaldunizaciones' y de augurar una terribilísima expansión del nacionalismo vasco en esta región.

Lo bueno es que las elecciones están a la vuelta de la izkina y los ciudadanos les juzgarán tanto a unos como a otros por esto. Lo que sospecho es que el PSOE, que aspira a propiciar un cambio de Gobierno en esta tierra, con esta ocurrencia probablemente se haya pegado el tiro en el pie más absurdo de la historia.