¿Dónde están los pastores?

Hace poco me regalaron una chaqueta de punto. Era bonita. Me la puse algunos días después. Pasé con ella un calor de bigote. No era muy gruesa pero abrigaba una barbaridad. Cuando ya en casa me la quité, por curiosidad, miré su composición: 80% lana y 20% poliamida. Lana... sólo el leer la palabra trajo a mi mente un montón de recuerdos. Mi amor por la lana viene de mis años franceses. Julio, me dijo un día mi maestro Jean François: «trabajar en la lana no es una profesión, es un métier», un oficio. Llevaba razón.

La mejor raza de ovejas del mundo, voy a escribirlo otra vez... la mejor del mundo... es española. Es la raza merina. Voy a ponerlo con mayúsculas. MERINA. Lo más probable es que esta raza se originase en el norte de África, siendo al pasar a la península ibérica cuando su comercio fue monopolizado por el Concejo de la Mesta.

Y cuál no sería la joya que en manos españolas había puesto la divina Providencia que durante siglos fue un gravísimo delito sacar esta raza fuera de España. La raza merina era española y era la Mesta la que la exportaba en monopolio su cotizada lana al resto de Europa. Y punto.

Pero ocurrió un buen día que a don Felipe V, aquel monarca español que era francés de nacimiento, no se le ocurrió otra idea mejor que pasarse todo lo reglamentado por el arco del triunfo y regalar a sus paisanos de la corte francesa parejas y parejas de esta cotizada especie. Con lo cual... adiós monopolios merinos españoles... adiós.

Primero pasaron a Francia, luego se fueron extendiendo por Europa, luego por América y ya, en el siglo XIX, Gran Bretaña las exportó a sus colonias de ultramar. Hoy están en Estados Unidos, en Argentina, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda y sobre todo en Australia (de donde procede el 80% de toda la lana consumida en el mundo).

Y es seguro que nuestros merinos españoles andarán por más sitios pero ahora no lo sé. Ahora lo que sí que sé es por dónde no andan... por España. En España la cabaña de merino es para hartarse de reír, si no fuera para hartarse de llorar.

Me decía Jean François que cuando veía pasar un rebaño lo saludaba militarmente en señal de agradecimiento. «Fíjate, me decía, qué maravilla... estos animales son pacíficos, nos visten y nos dan de comer, ¿puede pedirse más...? ahí las tienes... ¿sabes tú a cuántas personas dan trabajo estos animalitos?»

Muchos años después le envié una versión muy libre de la letra de una canción. Creo que se titulaba «Los que viven del cordero». Poco más o menos decía así: Como la temperatura en el sur es menos dura, se dedican los granjeros a la cría de corderos... y ahora voy a relatar los que viven del lanar. El granjero, su señora, el pastor y la pastora, el que afeita, el que esquila y un sereno que vigila... el que con mimo y esmero la lleva hasta el lavadero y uno que se llama Paco que es quien la mete en el saco, y otro que se llama Antón que la lleva a la Estación... y el que manda en la Estación que se llama don Ramón, y el que expende los billetes, el que vende cacahuetes, el factor, el maquinista y un perito electricista... Y así llega facturado a la fábrica de al lado... Y en la fábrica, al llegar, otra vez vuelta a empezar y prosigue caballero los que viven del cordero... El señor que la dirige, un gerente que la rige, unos miles de empleados que manejan los hilados... mil obreros tejedores, el que pone los membretes, el que llena los paquetes y los lleva al caserón de mi sastre don Simón... Y al pisar la sastrería sigue aún la letanía, pues prosiguen con esmero los que viven del cordero...»

Los que viven del cordero... y ahora viene la gran pregunta: si todos esos viven del cordero merino y en España ya no hay merinos, ¿de qué viven los que vivían del cordero? ¿Van entendiendo por qué ya no se ve a los pastores llevar a sus rebaños allá de las majadas al otero? Y no habiendo pastores... ¿cómo va a haber belenes? ¡A ver si va a ser por eso! Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.