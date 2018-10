Muchas pastillas Martes, 2 octubre 2018, 23:27

El incremento del gasto farmacéutico en La Rioja resulta explicable por motivos biológicos -la población cada vez está más envejecida- y también médicos: la detección precoz de muchas enfermedades, como la diabetes y la EPOC, hace que los tratamientos se anticipen y se alarguen en el tiempo. Son razones contundentes e inapelables, contra las que nada cabe aducir, pero que quizá no alcancen para redondear el retrato de una sociedad hipermedicada, con cada vez más ciudadanos dependientes de las pastillas. Médicos, farmacéuticos y pacientes deben reflexionar hasta qué punto es necesario un consumo tan voraz de medicamentos; y no solo porque resulte muy oneroso para las arcas públicas, sino sobre todo porque su abuso suele ser contraproducente para la propia salud que se pretende preservar. Quizá deberían estudiarse ya algunas medidas que, sin afectar a la población enferma, ayuden a contener el gasto: por ejemplo, que los fármacos se pudieran dispensar exactamente en las dosis pautadas por el médico y no en envases que exceden con mucho las necesidades del paciente.