Pasado de cuerpo presente

La historia, las historias y las historietas son un compendio de sustos y convulsiones. Las tecnologías de la comunicación las elevan a ejercicios olímpicos, llegan más rápido, más lejos, a cualquier altura. Al minuto y a domicilio. Explotan cada vez que explota algo. Se hunde un acueducto, se ahoga un grupo de subsaharianos, el presidente advierte a la banca que el dinero también paga y el dinero advierte al presidente que se vaya a cobrar a otra parte, Fernando Alonso bucea en su auto McLaren tras el futuro que se le escapa, el Papa se harta de pedir perdón y lo que le queda.

Muere Aretha Franklin.

Es lo de siempre, no pasa nada, sólo el tiempo. Pasa el tiempo que pasó, en presente de indicativo, pasa y se queda, siempre parece que fue ayer. El ayer de hoy mismo. En el recuerdo de hoy hubo un ayer en el que el entretenimiento, la culturilla, las ganas de ir más allá osciló por aquí, sin entrar en matices sociológicos, entre Aretha Franklin y Manolo Escobar. Ella, Aretha, reza su pequeña oración mientras se arregla el pelo, aguerrido empeño -«I say a little prayer»-; él busca su carro -«...se lo robaron, estando de romería»-. Dos mundos en un mismo mundo, dos caras de una moneda que tiene mil caras. Tiempos en que unos y otros se ignoraban sabia y pacíficamente, los de un lado no eran de este mundo, los del otro, tampoco. Los unos veían venir a la cantante negra y a los satélites artificiales que acercaban continentes. Los otros, el autobús a Madrid, el tren a Barcelona, la camioneta a la capital. El adalid del porompompero animó y consoló a la migración interior, habitó su dispersión, insufló ánimos para sacar pecho, afilar cuerdas vocales, ingenio y garbo, y campar por Badalona, altos hornos Bilbao o los perales de Lérida con aspiraciones que han sembrado los criaderos de la emigración de festivales (de jazz, de cine, de micro relatos, de pinturas rápidas, de mucha marcha y creatividad). Aretha Franklin es «jonda», alma abierta a todas las tristezas y, sobre todo, a las alegrías más desaforadas, costasen lo que costasen. Y si se cruza con el jazz, matiza el desgarro; si es con Puccini, provee a su Turandot de angustiosos congojos.

Con caracoleo porompompero de fondo, más de un devoto/a se ha cogido el coche estos días, le ha adosado el cassette, cedé, pincho, inalámbrica nube o lo que su cuatro latas permita, y se ha tirado al monte, vaguada o senda de cabras, a contaminar el aire, liberar presagios y aventar malos farios. En busca de arcos sonoros, góticos o pelendones, pentagramas ovales, limpios, santuarios de la soledad que cuenta la historia del tiempo que pasó y pasa ahora. El cierzo entona el ruego que lanza él -«solo te pido que me hagas la vida agradable»-; respeta el respeto que exige ella -«todo lo que pido (ooh) es un poco de respeto cuando llegas a casa»-. La cara y la cruz, todas las caras, todas las cruces, el Escobar y la Franklin. Alguien lo idea y lo condimenta y ellos lo sirven vibrante, calentito, inapresable. La luz y el sonido del paisaje devuelven a la mirada que hoy mira, al oído que hoy oye, los cinco sentidos, o seis, que siguen su afán.

El viaje entre desvanes sonoros de una tarde de verano es la calcomanía de todos los viajes, la voz de todas las conversaciones, la compañía reservada para la soledad de mañana, el movimiento de la tierra que circula sobre su anterior movimiento, sabe que han estado porque están, que estarán cuando ya no estén, el tiempo que pasó está pasando. Despide la tarde y el concierto un risco acantilado que alborota el interior del sueño. «Sí, piensa, piensa, permite a tu mente ir, permítete ser libre». Exhorta airada ella. «El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola». Alega él. Cantan él y ella (y otros cientos) la belleza y el recuerdo, el vivísimo pasado. «Precious memories».