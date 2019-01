Todo pasa y todo queda

Pues sí, queridos lectores, hasta aquí hemos llegado. Este 18 no da más de sí. Mañana lunes nos encontraremos por la calle con las personas que tienen más ojos que días tiene el año y el día siguiente estrenaremos calendario. Así de sencillo.

Veremos qué nos depara el 19 porque, aunque el bueno de Heráclito dijera que todo cambia y que nadie se baña dos veces en el mismo río, a mí me da el pálpito de que esto es más una frase oscura que una realidad cotidiana. Vamos, que, respetándole en lo que vale, yo no estoy muy de acuerdo con el filósofo griego, porque aquí, cambiar, cambiar, se cambia poco... y verán por qué lo digo.

Había yo pensado escribir estas líneas haciendo un pequeño análisis de lo que a mi juicio falta y de lo que a mi juicio sobra en esta maravillosa España en la que nos ha tocado vivir. Cosas sencillas, sin mucha carga de profundidad. Las típicas cosillas a comentar en un artículo de fin de año, ya se imaginan: que si faltan buenas maneras, que si sobran autoridades, tonterías así sin demasiada importancia.

Y puesto a ello, ¿saben qué es lo que me ha ocurrido? Pues que a medida que iba escribiendo una línea, me venía a la memoria la línea siguiente, es decir, y para que me entiendan, que les estaba escribiendo algo que otro, antes que yo, ya había escrito. ¡Como lo oyen! Y si no me creen, lean, lean esto que ya llevaba escrito... hasta que dejé de hacerlo.

«¿De lo que falta y sobra en España? Pues falta amar al Rey de Reyes; faltan actos de heroísmo, falta respeto a las leyes y sobran favoritismos.

Faltan empresas grandiosas; faltan discretas acciones, faltan almas generosas y sobran muchos ladrones.

Faltan amigos leales; faltan píos sentimientos, faltan virtudes morales y sobran Ayuntamientos.

Falta verdad y buen trato; faltan sanas voluntades; falta un gobierno barato y sobran autoridades.

Falta en la Nación crear, colegiados Tribunales, falta también minorar los trámites procesales.

Faltan de la patria amantes, faltan probos Regidores, faltan sabios gobernantes y sobran gobernadores.

Falta a la industria ganancia; faltan al pueblo doblones; al campo falta abundancia y sobran contribuciones.

Faltan talentos juiciosos, y faltan economías; faltan gestos estudiosos y sobran palabrerías.

Faltan sabios en Hacienda; falta una docta cabeza; falta a las penas enmienda, falta en las cuentas pureza.

Sobran sueldos y empleados; sobran balas y fusiles, sobran pleitos y altercados y sobran intrigas miles.

Falta lo que más recrea, falta lo que es necesario, falta lo que se desea y sobra lo innecesario.

Y sigue y sigue y sigue... Y todo eso es lo que el verdadero autor, al parecer buen conocedor de la sociedad española, dice que falta. Y todo eso es lo que el autor dice que sobra».

Pero, ¿saben qué es lo más tremendo?, pues que esta especie de romance no fue escrito hace dos o tres semanas sino que un poeta anónimo lo escribió allá por la segunda mitad del siglo XIX, por el año mil ochocientos cincuenta para ser más exactos. Lo que demuestra que después de siglo y medio... sigue sobrando lo que sobraba y faltando lo que faltaba.

En resumen, que, a diferencia de Heráclito, parece que nuestro Antonio Machado con su «todo pasa y todo queda» era el que llevaba razón. Aquí las cosas pasar pasan, pero quedarse se quedan. Y por este año no les molesto más, perdonen la tabarra, feliz año nuevo, hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.