París bien vale una misa Cuando Macron habló de cómo se perdían los valores morales, como ocurrió en la Gran Guerra, lo hacía de corazón ELENA MORENO CHEREDRE Jueves, 22 noviembre 2018, 23:55

Macron aguantó como si nada el secreto y desagradable clima que posee la bella ciudad de París y, bajo su Arco del Triunfo, impostó la voz para que le escucharan setenta jefes de Estado y todos los medios de comunicación del mundo. Era una superproducción diplomática con tintes pedagógicos sobre la fractura ideológica de aquellos y estos tiempos. Caía la lluvia sobre sus hombros delgados, pero sus mandíbulas al pronunciar el discurso poseían una marcialidad que compensaba su escasa envergadura.

Cien años habían pasado de la Gran Guerra. Esa mancha de violencia que tiñó Europa de sangre y destrucción con 16 millones de vidas perdidas, y que se estudia con detenimiento en todos los colegios del continente salvo en los nuestros. Trump se revolvía en su asiento escaso con aspecto de gigante con pocas luces. Putin mantenía su mirada glauca y heladora, mientras Macron aprovechaba la ocasión para recordar que el patriotismo es exactamente lo contrario que el nacionalismo. Merkel asentía. Había saldado por fin, en 2010, la deuda contraída en 1918 que se le impuso a Alemania en el tratado de Versalles, y quizás le pesaban los hombros un poco más que otro día. Al fin y al cabo, aquella deuda que le impusieron los países involucrados en el conflicto que inició su país había sido uno de los gérmenes de odio y sin razón que anidó en el corazón de Hitler para provocar la Segunda Guerra Mundial.

Escuché en directo por la televisión francesa el discurso del anfitrión y me pareció que cuando hablaba de cómo se perdían los valores morales lo hacía de corazón. Quizás fuera porque hablaba en la lengua del amor o si acaso, porque no es mi presidente. No sé. Lo que compruebo una y otra vez es que este oficio requiere una buena dosis de militancia soñadora, utópica y algo ilusa. En el fondo de las crónicas periodísticas reside la ilusión urgente de hacer de contrapeso, de equilibrar la bala. 'Nuestros' políticos contemporáneos tienen la improbable suerte del ignorante que cuenta con la desmemoria histórica de sus ciudadanos. Me preguntaba durante la escena si mi presidente, que no se pierde un sarao europeo ni aunque tenga gripe, tendría, desde su asiento trasero (no olvidemos que España fue neutral en las dos grandes guerras), alguna nueva idea de las muchas que parecen rondarle la cabeza. No acabamos de ser Europa, con tanta neutralidad se nos olvidó acompañar al continente en su zozobra en no pocas ocasiones. Teníamos la nuestra. Eso nadie lo niega, y si no veamos cómo arrastramos los fantasmas por las criptas. Pero me gustaría que alguien pensara en algo para que los jóvenes sepan que Versalles no es solo una excursión que se hace para ver palacios, y que los demonios que Macron nombró, diciendo que resurgen del pasado, no tienen patas ni rabo, pero se alimentan de dudas y alianzas efímeras.