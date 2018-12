Palabras mayores

Tenía el recorte de periódico medio traspapelado. El otro día, intentando poner algo de orden en mi controlado desorden, volví a encontrarlo. Era un artículo de La Rioja que hablaba de La Rioja. En su primer párrafo, que yo había circunvalado con lapicero rojo, podía leerse: «La Rioja fue en 2017 la segunda región con mejor calidad de vida». ¡Toma ya!, y aquí todos calladitos... ¡anda que si hubiera sido al revés!

Después de haber dado por el mundo las vueltas que Dios ha querido que lleve dadas, quienes me conocen me han oído decir en más de una ocasión que si algún día me perdiese, y en el teórico caso de que quisieran encontrarme, que me buscaran en Europa, en mi vieja Europa. De Europa que lo hicieran en España, y ya en la piel de toro que me buscasen en Logroño. Así de fácil.

¿Chauvinismo?, ¿regionalismo exagerado?, no lo creo. El chauvinismo es eso que te hace creer que lo tuyo es mejor que lo que tienen los demás... pero este no es mi caso. A mí, para decirles que La Rioja es la segunda Comunidad Autónoma con más calidad de vida no me hace falta creer nada, con leer el resultado de los Indicadores me basta y me sobra, porque hoy, y por lo que decía la noticia dada en nuestro periódico, gracias al esfuerzo de todos los riojanos y a las políticas puestas en marcha por nuestros gobernantes, La Rioja es la segunda autonomía española con mejor calidad de vida. Así de sencillo.

- Pues podían ir mejor las cosas... -pensará alguno.

- Sin duda ninguna, pero algo querrá decir que ante las situaciones que en toda España se están viviendo, sea el barco de La Rioja el segundo que mejor navega por el proceloso mar de los acontecimientos cotidianos. Algo querrá decir.

Y es que ya sé eso de que mal de muchos consuelo de tontos y eso otro de que siempre pueden ir mejor las cosas, pero cuando leemos que algo más del veintiuno por ciento de la población española está en riesgo de pobreza (porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente anual está por debajo del umbral de pobreza) y que ese mismo ratio no pasa del diez por ciento en La Rioja, algo querrá decir.

Y algo querrá decir también el hecho de que, mientras el veinticinco por ciento de los españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes, los hogares riojanos con ese mismo problema no vayan más allá del diez por ciento.

Y también podría seguir contándoles que la esperanza de vida de los riojanos (por encima de ochenta y tres años) es una de las más altas de España, y que por esta tierra pasamos del setenta y siete por ciento los que consideramos que tenemos una buena salud y que los actos de vandalismo han disminuido sensiblemente y que...

En fin, que como ven hay muchas buenas noticias de las que sin satisfacernos en lo absoluto deben mantener nuestra esperanza en lo relativo. No estamos bien, pero poco a poco vamos acercándonos al pelotón de los que mejor están, lo que no me negarán que sea esta una cosa mucho mejor que su contraria.

Pero a fuer de sincero, y ya para acabar, también debo decirles que hay un indicador que no es muy bueno y es el que señala que en esta nuestra tierra de los Siete Valles tenemos un problema del que ya les he hablado en otras ocasiones. Un problema que no es otro que el de la Educación, cuyo indicador riojano es el que está más cerca de la media española pues, aunque les parezca mentira, nuestra tierra cuenta con una de las cifras más bajas de población de dieciséis años o más que no han terminado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). ¡Glupp!

Lo que a pesar de todas las buenas noticias anteriores hace que esta última, la del mal resultado del indicador de Educación, nos parezca en extremo preocupante y eso por dos razones: la primera porque es una pena que un resultado así enturbie el mosaico de los buenos resultados y la segunda porque, hagamos lo que hagamos, aquello que demos a nuestros jóvenes es lo que el día de mañana nuestros jóvenes darán a nuestra sociedad. Y, ojito, ojito que eso ya son palabras mayores. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.