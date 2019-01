Al año nuevo le pido un regalo pequeño, barato, sencillo, sin oropeles ni lujosos envoltorios: le pido que tengamos un poco más de respeto por las palabras. Un idioma va cambiando continuamente, en una metamorfosis implacable pero lenta, y no es bueno (y quizá ni siquiera sea posible) cambiarlo de repente y por decreto, por altas e incuestionables que sean las metas que se pretenden alcanzar. La afición por desdoblar (riojanos y riojanas) resulta inviable -más allá del saludo inicial- porque, entre otras cosas, acabaría de golpe con la literatura: léase usted una novela en la que el autor (o la autora) fuera desgranando infatigablemente el masculino y el femenino de cada sustantivo. Acabará exhausto, jadeante y sin entender bien lo que ha leído. Por el camino habrá arruinado cualquier posibilidad de belleza literaria. Y cuando alguien tiene la humorada de apostar por nuevas letras (riojanxs y riojan@s), siento el irreprimible deseo de pedirle que las lea en voz alta. No me considero más o menos machista por respetar las reglas (y la lógica interna) del idioma, que poco a poco va adaptándose a la sociedad a la que sirve. No se trataría entonces de ocupar la lengua como quien ocupa la televisión pública en un golpe de estado, sino de procurar que la sociedad entera vaya caminando en la dirección justa. El idioma no es aquí causa, sino consecuencia.

Pero hemos perdido el respeto por las palabras, que son a la vez una herramienta utilísima de comunicación y un hermoso material artístico, y quizá por eso mucha gente desprecia la ortografía y la gramática y no pocos se sientan a lanzar improperios en Twitter sin ponerse antes a pensar diez segundos, sin darse cuenta de que las palabras, una vez que se escriben, adquieren la naturaleza incontestable del mármol.