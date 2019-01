EL PADRE PRIOR

Don Santiago Cantera no obtuvo la mayoría absoluta, pero sí los suficientes votos como para convertirse en el Superior de la Basílica del Valle de los Caídos, tan renombrada como visitada en los últimos tiempos. De lo que no cabe duda es que D. Santiago ejerce de manera firme su labor como máximo responsable y está más que decidido a no perder lo que se ha convertido en su buque insignia a la par que en su mayor fuente de ingresos. Sin dejar lo religioso, las palabras finales del discurso de su Majestad el Rey Baltasar en Andoáin no han dejado indiferente a nadie. Su frase fue tajante: los Reyes son los padres.

En otro frente, el político, el que no deja de sorprendernos por su incierto futuro, nos cuentan que el debate sobre Cataluña y la polarización de las banderas ocupa todo el espacio político y perjudica las expectativas del Gobierno. Ciudadanos desprecia la reunión del PP con Vox. «No tenemos ni cabida ni interés», dicen.

Y para seguir en la gresca el Gobierno llevará a la Fiscalía el vídeo del viejo chiste cuyo actual protagonista es Pedro Sánchez y que alguien del PP ha tenido el mal gusto de colgar en sus redes.

En la Pascua Militar lo que más bajito se oyó fueron las palabras del Rey Felipe VI ensalzando la bandera como de «unidad e integridad» en el discurso ante las Fuerzas Armadas.