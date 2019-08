Pacto con salvaguardas

Del acuerdo firmado entre PSOE, Podemos-Equo e IU y cuyos detalles dieron a conocer ayer sus protagonistas, no solo destacan las medidas políticas -muchas de ellas ya anunciadas y recogidas en el pacto con Izquierda Unida- y la definitiva entrada de Podemos en el Ejecutivo regional, sino también las medidas que tratan de asegurar la estabilidad del Gobierno de coalición. Concha Andreu parece intuir que ese puede ser, al menos a priori, el talón de aquiles de su mandato -a tenor de las frecuentes escenas de desconfianza entre los ya socios- y quizá por eso se han incluido en el pacto una serie de salvaguardas que pretenden garantizar una singladura sin excesivas marejadas internas. Los firmantes se comprometen, entre otras cosas, a no apoyar mociones de censura, a prestar «un apoyo parlamentario permanente» y, en el caso de PSOE y Podemos, a no apoyar la reprobación de ningún miembro del Gobierno. El tiempo dirá si estos diques son eficaces para garantizar la estabilidad del Gobierno de Concha Andreu.