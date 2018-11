Pack Sapiens

El pasado resulta por momentos esperanzador. Soy lector de prensa atrasada. Me interesa conocer la actualidad de hace seis siglos o de hace 40. 000 años, sin ir más lejos. Para saber qué es lo último que está pasando en ciencia o en arte. Yo ya voy sin rodeos a esas noticias cada mañana, y no sólo logro que así me pase el desayuno, sino que de pronto -también influirá, supongo, la cafeína y Radio Clásica- siento un calorcillo en el corazón -que igual no dura nada, pero a mí me vale- que me devuelve la confianza, no sé, la simpatía por nuestra especie. Especie de algo. Sapiente, erecta, lúdica, lo que sea. Por ese lado. Y hasta me asciende por el raquídeo el estribillo de los Parchís: «Érase una vez un planeta triste y oscuro, y la luz, al nacer descubrió un bonito mundo de color». Bien es verdad que cuando llego a este punto, lo de Parchís, digo, me doy una ducha fría y se me pasa. Empezando por lo más reciente: un tal Leonardo Da Vinci (1452-1519). Pues Da Vinci acaba de inventar el pensamiento líquido. Está todo en un libro que se expone abierto ahora mismo en Los Uffizzi. Quédense con la idea de 'pensamiento líquido' porque será reformulada en los siglos venideros. A Da Vinci, que es un crack, ¡qué digo un crack!: ¡es como un hombre del Renacimiento! (expresión que, ya lo verán, habrá de usarse luego, y tantas veces sin razón), le preocupa el fluido: de las cosas, del tiempo, de la Historia. La dinámica interna que se escapa -o no- al ojo humano. Este sujeto de Anchiano, multidisciplinar e inquieto, está investigando cómo circula todo por dentro; a imitación de la sustancia afluente por excelencia que es el agua. La prensa ha resumido en unas líneas el alcance de su logro: «Nadie había hecho antes ni después en mucho tiempo un análisis de la composición del agua, de cómo se mueve o qué beneficio aporta su energía. Nadie había intentando conocer las leyes que la gobiernan» (El País). Y no sólo eso, sino que Da Vinci la ha puesto en órbita; y apunta que no es descartable que en la luna exista agua. Gracias al florentino Da Vinci, el agua es hoy trending topic. Esto es lo último sobre el agua, y de la forma de pensamiento que irriga. A ver si con noticias de esta calado -nunca mejor dicho- no merece la pena levantarse. ¿Y de lo del artista de Borneo? ¿No se han enterado? Pues resulta que ahora, a raíz de la última glaciación, año arriba o año abajo -ya decían los Parchís que por entonces ya había un viejo reloj que cantaba su canción, daba, daba, daba, daba, da; o sea: como haciéndose un poco el sueco el reloj- se ha encontrado en una cueva una obra maestra del arte figurativo. Y simbólico y anónimo. Se trata de un buey atravesado por una lanza. Con todo detalle. La prensa se ha referido a un pack sapiens que ya estaría ahora mismo desarrollando una actividad plástica en las paredes de sus cavernas, a base de manos o de escobillas o de crines o de hojarascas. Por lo visto, las cuevas podrían estar llenas de pinturas como éstas, de animales a la carrera o cazados. Los periódicos enseñan la pintura de este buey alanceado y el aspecto es como el de las imágenes que se ven (¿?) a través de las pantallas detectoras de estaciones y aeropuertos. Con colores un poco desvaídos y nerviosidades traslúcidas. Podrían, por tanto, estos maestros pintores de Borneo estar a punto de inventar los Rayos X, y con el tiempo el carbono 14, con lo que pondríamos en hora exacta el reloj de los Parchís. Al señor Da Vinci, anatomista aficionado, seguro que también le interesará la mecánica del músculo de estas piezas de Caza y Arte mayores. Entonces: que me he suscrito a un newsletter neandertal. Para no perderme nada del pack sapiens. Y el resto es rap. O un rat pack. Malamente: el adagio de la que está cayendo, malamente, claro. Bailamos cada semana, malamente, a un ritmo de rap choni, malamente, ¡toma que toma! (y ahora rapeando, todos:): te desayunas con que el Alto Tribunal, un paso adelante y otro atrás, qué mal, el tan alto Tribunal, ¡Uh!; o con que un demente, hace meses, había intentando disparar el presidente, malamente, y así; o con que una granada pasa todos los controles y nada, no era nada, la granada; y así, malamente, mira, mira eso; o con que una ministra que fuera de Defensa, quién lo piensa, se veía con el comisario, malamente, y repite «no habría actuado de una forma diferente». Qué gente. Y tal. Vivimos en un rapeo que fluye malamente, tra, tra, tra, no como el agua de Da Vinci; en un rap estancado entre Waterloo y Cuelgamuros. Y con todo lo demás, pendiente. Malamente. En fin: érase una vez el hombre ('hombre': «bajo esta acepción se comprende todo el género humano» [DRAE]).