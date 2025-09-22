Paseando por Logroño en la tarde del cohete de San Mateo a uno todo le parece un poco vintage. O sea: viejo pero nuevo, visto ... mil veces pero siempre vigente. Retro, en fin, porque lo hemos visto mil veces pero quienes lo usan ahora le adjudican una vigencia refrescante.

Vintage son sin saberlo los chavales que apestando a un poco de todo y con la ropa maltrecha se bambolean por las calles del centro de la ciudad. Lo suyo (lo nuestro, lo de siempre) es viejuno, incluso un poco retro, pero tiene su vigencia. Incluso son igual de vintage los que, ajenos, les miramos con una actitud displicente con un montón de disimulada envidia. Leches, qué bien me lo pasaba yo ese día.

En fin, disculpen la nostalgia de señor con canas, que esto iba de defender una palabra. El caso es que me gusta vintage, empezando por el sonido, aunque muy español no sea. Si la hubiéramos adoptado hace cien años iríamos por ahí alabando esa nevera tan cuca y tan 'vintaje', pero ahora uno entra en una tienda de decoración y ve todo muy 'vintash'.

Pero algo tiene de bueno que una y otra vez nos apoyemos, aunque sea visualmente y de un modo algo irónico, en las cosas del pasado, en su estética, que tiene mucho que ver con su espíritu.

Se nos está quedando un siglo XXI que se parece cada vez más al XX por estas fechas, con tanto malvado en el poder que desprecia como absurdos los límites, los sentimientos, incluso, sí, la estética de cuando el ser el más fuerte no era lo único importante. Así que, entre tanto aplauso al malvado, ojalá nos caiga algo de humanismo vintage. Nos que daría un mundo más bonito.