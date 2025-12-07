Sánchez votaría a Abascal

En España no hay gobierno. O sea, lo hay, pero como si no: básicamente no tiene capacidad de acción, o al menos de hacer lo ... que querría hacer. Y así va a seguir durante año y pico.

España sigue adelante, por supuesto, porque por mucho que les duela a los políticos, un país no es su Gobierno. La cosa es que no viene mal tener uno, por eso de que a veces hay que tomar decisiones para que las cosas cambien, ya saben, la política de verdad.

Pero nada de eso. Sánchez ha perdido a Junts, y no podrá recuperarlo a no ser que haga lo contrario de lo que quiere hacer. Lo de la multirreincidencia es un buen ejemplo: elevar las penas para pequeños delitos mola mucho en redes, pero su eficacia es como poco discutible. Pero sea o no acertado, lo evidente es que no es la política que quería el Gobierno, sino la de la oposición.

Así las cosas, a Sánchez solo le queda anclarse en su posición preferida: la de hombre encima de un muro cada vez más alto que divida a los españoles en dos mitades irreconciliables. «Ojo, mejor me votáis a mí», repetirá una y otra vez, «porque viene la ultraderecha».

De lo que no se da cuenta (o igual sí, pero le da igual) es que esa postura puede que le sirva a él, pero sin duda a quien le sirve es a Vox. Sánchez y Abascal son lo mejor que les ha pasado el uno al otro. Los dos dependen del supuesto «enemigo» para conseguir votos, en una dinámica diabólica de buenos y malos sin sitio para grises.

Lo veremos en el ciclo electoral que acaba de empezar. Ya estamos en marcha en Extremadura, el año que viene tocan seguro Castilla y León y Andalucía, amenaza ahora Aragón.

En todas ellas el panorama previsible es muy parecido: el PSOE se asoma a un batacazo más que importante, y más lo que queda a su izquierda. Y lo que los líderes socialistas celebrarían casi como una victoria, así puestos, es que el PP dependa de Vox en cada gobierno. Es decir, que al partido que gobierna levantando la bandera de «que viene la ultraderecha» lo que realmente le conviene electoralmente es que esa ultraderecha gobierne en la mayor cantidad posible de sitios.

Cómo puede el partido a nivel regional soportar esa estrategia es un misterio para mí. Bueno, no tanto: para ser alguien en el PSOE ahora mismo es más importante ser de devoción sanchista que de lealtad socialista. Y a esa devoción lo que realmente le mola ahora mismo es que a Abascal le vaya bien.

MIÉRCOLES | HOSPITAL El terrible mal del siglo

Escucho los audios de un tipo que manda en una empresa sanitaria con responsabilidad en hospitales de Madrid. Tengo los pelos de punta: sí, la grabación está cortada y deberíamos oírla entera. Y suena la cosa a pelea de cuchillos interna que mata. Pero aún sí, lo que viene a decir el tipo es tremendo: su empresa ganará más dinero si se da peor servicio a los pacientes del hospital.

Si uno tiene un hospital y es gestor público, tiene una cosa clara: hay que reducir las listas de espera, y el único límite es cero, o lo más cerca que uno llegue con el dinero que tenga.

Pero si uno es este señor que hablaba, el razonamiento es distinto. Lo mejor ya no es gastar hasta que no haya lista de espera, sino hasta que haya un balance entre la lista de espera y los beneficios. Es decir, que hay un momento en que llegará a ser deseable que esa lista CREZCA. Es cínico, es malvado, es insensible al otro. Nada nuevo: es el terrible mal del siglo que se nos come a todos.

VIERNES | AMOR Carmen y Begoña

Veo en mi periódico a dos señoras mayores dándose el lote. Perdón: besándose como el matrimonio que son. No son amigas, no son compañeras. Son dos mujeres que se aman y a las que les ha importado una higa lo que dijeran los otros (que todavía hay muchos que dicen bobadas, sí).

Veo a Carmen y Begoña y pienso: qué bien. Todavía estamos aquí, todavía somos personas que pueden quererse y darse y comerse con los ojos y con lo demás. El mundo rueda, la vida puede ser maravillosa. Sigamos.