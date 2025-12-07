LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Enemigos que se necesitan. EFE
El último repaso

Sánchez votaría a Abascal

Empieza el ciclo electoral, y el PSOE solo puede confiar en que a Vox le vaya bien

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:18

Comenta
  1. JUEVES | ELECCIONES

    Sánchez votaría a Abascal

En España no hay gobierno. O sea, lo hay, pero como si no: básicamente no tiene capacidad de acción, o al menos de hacer lo ... que querría hacer. Y así va a seguir durante año y pico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  4. 4 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  5. 5 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  6. 6 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  7. 7

    Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo
  8. 8 Treinta años de carrera solidaria estudiantil
  9. 9 Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa
  10. 10

    Nieve para jugar en Valdezcaray, pero todavía sin esquiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez votaría a Abascal

Sánchez votaría a Abascal