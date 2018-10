Orgullo de España

Hace un rato histórico que el nacionalismo vasco radical y sanguinario, y en menor medida el que veía al Estado como 'invasor' ordeñable, establecieron 'español' como sinónimo de insulto. Cuando el secuestro/tortura del empresario Julio Iglesias Zamora por los terroristas supremacistas de ETA, un puñado de vascos nos pusimos un lazo azul de protesta y libertad. Fuimos tildados de inmediato de 'españolazos', algo así como españoles en grado sumo, con el agravante de protestar contra su terror.

Hace otro rato que el actual president catalán, delegado de curso del huido con ínfulas napoleónicas, por más señas Quim Torra, nos llamaba a los españoles «bestias con forma humana», no solo como un exabrupto de barra de bar, sino como una conclusión con ínfulas ontológicas. Jordi Pujol, en fin, después de la pillada inicial por su corrupción, que asomaba ya como estructural, dijo, muy serio, que a partir de ahora, los ochenta, solo hablarían de ética ellos, los catalanes nacionalistas, aún no calificados de supremacistas, y no los denunciantes españoles, esos que estaban todo el día en el bar andaluz.

Durante años, sentirse español estaba mal visto, no sólo por el discurso hegemónico nacionalista, también porque a la izquierda, por ejemplo, le repugnaban, lógicamente, los colores de una bandera manoseada por Franco.

Es verdad que alcanzamos un momento de elevada autoestima con la Transición, de la que no teníamos modelo y a la que convertimos en paradigma de paso civilizado de la dictadura a la democracia, en medio de violencias etarras y golpistas. También estuvo muy bien la Constitución, la obra democrática que más orgullo nos debería provocar, aunque solo sea porque con ella se abrió el periodo más largo y fructífero de libertades y democracia en nuestra historia. Pero es verdad que contra ambas se alzó el discurso populista, el de pongan los cuentakilómetros de la historia a cero que esto y el hombre nuevo lo inauguro yo. Nuestros populistas locales no reconocieron que había democracia hasta que se dieron cuenta de que sin el voto de los españoles mayores no gobernarían jamás, y entonces les otorgaron el título pelotillero de conquistadores de las libertades.

Fue el Mundial de Suráfrica, con gol de Iniesta, el que provocó la mayor socialización de la bandera española constitucional jamás conocida. Para entonces, los deportistas españoles habían hecho más por el prestigio y la autoestima de España que cien ensayos, por otra parte casi inexistentes.

Gracias, entre otras cosas, al xenófobo nacionalismo catalán, en España se vive un momento de orgullo razonado de lo español, que explica la profusión de títulos publicados en este campo. No se trata de un nacionalismo contra otro, más bien de contar bien la historia de España, la reciente y la remota.