Obituario: Gregoria Salinas, alcalde

«Hay hombres [y mujeres] que luchan un día y son buenos.

Hay otros que luchan un año y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos,

pero los que luchan toda la vida son los imprescindibles.»

Bertolt Brecht

Gregoria Salinas, nació un 14 de septiembre del fatídico año de 1936, cuando en España y en La Rioja, tras el Golpe de Estado, se produjo un festín de sangre que dio lugar a la Guerra Civil. «Gregorita», como así la llamábamos, era la hija póstuma del último Alcalde republicano que tuvo Casalarreina, Gregorio Salinas.

Gregorio, fue asesinado un mes antes de nacer su hija, un 10 de agosto de 1936, después de torturarle, junto a otros diez seres humanos, y antes de subirle al camión que les llevo a la muerte camino de Logroño. Ayer murió «Gregorita», su hija, con 82 años, y su vida así como la de su familia no ha sido nada fácil. Con ella se nos va, más allá de una buena persona, un ejemplo de dignidad y de lucha que no debemos olvidar. Su vida ha sido plena, fundamentalmente por sus hijos, maravillosos, y su marido, Antonio, que siempre la comprendió; pero si hay algo que fue su vida, fue una búsqueda y una espera: la de encontrar a su padre asesinado. Jamás dejó de soñar y luchar para que descansara con su madre en el cementerio de su pueblo. Hoy con su muerte todos sufrimos una derrota, pues se va de este mundo, como lo hizo su hermana, sin cumplir su sueño, no ha podido ser... Su familia, que tanto ha luchado por ello, lo seguirá intentado y ahí radica su victoria. Será su ejemplo, y el de su familia, el que marque el camino, pues nuestra obligación será seguir buscando hasta encontrar.

Se nos ha ido una persona humilde, pero grande en los valores que importan, alguien que construyó su vida sobre la dignidad y la necesidad de hacer justicia. Hasta siempre Gregorita, y gracias.