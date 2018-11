De repente, hace 20 años de casi todo. O 15, como mucho. A la que uno se da la vuelta, ha desaparecido el hospital donde nació, el colegio donde hizo párvulos, el otro donde se sacó el COU. Hasta del mismo COU hace 20 años.

Será cierto, como dicen, que lo que uno pierde por un sitio lo recupera por otro, que la vida sigue, y esas mierdas. Pero a mí la nostalgia se me agarra.

Por eso odio que me den motivos para ponerme aún más ñoño de lo que ya voy siendo. Sé, así, que cuando pase no demasiado tiempo recordaré los días en que Gurutz Aginagalde era el portero del Ciudad de Logroño, y que un pellizco raro me agarrará el estómago.

Gurutz se vino para Logroño cuando esto era un Darien que tenía buena traza, pero sólo eso. Un club de cuatro tíos de pueblo (bueno, eso lo sigue siendo, por fortuna) en una ciudad en la que el balonmano era poco menos que un recién llegado. Se bajó del Bidasoa para venir al Ciudad de Logroño, dando un salto mortal hacia atrás, y con él entre palos el equipo acabó pisando media Europa.

Me tocó, tuve esa suerte, vivir aquella subida y aquella ilusión, con docenas de jugadores maravillosos, y con un puñado sorprendentemente grande de buena gente entre ellos. Y siempre, con Gurutz y otro señor en la portería.

Pero ahora Gurutz Aginagalde nos deja, para volver a intentar hacer grande a su Bidasoa. Ojalá lo consiga, y ojalá que le vaya bonito allá donde esté. Pero yo me quedaré con mi nostalgia. Una de ésas que no admiten sustituto, me temo: no quiero ver nadie más con ese número 12.