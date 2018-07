Nuevos tiempos

En la Francia de hoy nada ha cambiado especialmente, pero al entrar en iglesias se avisa de que pueden ser objeto de atentado terrorista, y las medidas de seguridad y control exhaustivas de enseres personales son práctica necesaria para acceder a reuniones numerosas. Son indicadores de que el mundo está cambiando a tenor de los sucesos que van esculpiendo su realidad.

Una evidencia es el reciente paso de Trump por Europa y la cumbre de la OTAN. No hay sorpresas, ha habido tiempo para comprobar que el fenómeno Trump no es error en el sistema norteamericano, sino un resultado de fuerzas que lo mantienen en el poder y un símbolo de la nueva época en que hemos entrado, en la que no valen los acuerdos y convenciones base del equilibrio hasta ahora existente, sino una época en la que afloran fuertes luchas de poder con nuevos actores y estilos que van reemplazando la actual regulación internacional y reclaman un nuevo código de conducta.

De nuevo Trump ha sido un visitante inoportuno que ha derrochado mala educación, formas reprobables y recriminaciones directas de escasa diplomacia. Un visitante que, lejos de ser rechazado, va construyendo un estilo unilateralista que parece funcionar, hasta el momento. Por si no hubiera sido suficiente lo acontecido a su paso por Europa, y fortalecido por la falta de reacción unísona al estilo que ejerce, este domingo declaraba sin reparos en la televisión norteamericana que por diferentes razones Europa, Rusia y China son los enemigos de Estados Unidos.

Europa, atónita y dividida ante este nuevo contexto geopolítico en el que las reglas de ayer están caducas, despierta con crudeza del sueño fraguado al final de la segunda Guerra Mundial que bajo el lema de «nunca más» había generado una alianza multilateral batida ahora por el unilateralismo de Trump. Aflora la idea de que no solo es un bufón advenedizo al que los «adultos» en la política reconducirán a postulados racionales; al contrario, está mostrando capacidad para desarrollar un programa que rompe con lo existente.

La vieja Europa se enfrenta a una cuestión existencial: su papel en el tablero de juego de este nuevo contexto mundial y si continuará apostando por su unidad para afrontar el desafío. Si no responde rápidamente a ello, podrá ir modificando las reglas en la vida cotidiana pero, quizás, sea apartada internacionalmente por los principales actores como algo caduco, perteneciente al pasado de la regulación, negociación y multilateralismo. Veremos qué sucede esta semana en la cumbre de Helsinki, en un nuevo universo diplomático de relaciones de fuerza sin reglas ni normas.