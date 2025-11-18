LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

¿Para qué recoger datos de las intervenciones en infancia?

Establecer sistemas de evaluación supone un reto que debemos afrontar para dejar a un lado de manera definitiva el paternalismo o adultocentrismo

Neus Caparrós Civera Universidad de La Rioja Silvia Valiente Gómez Medicina Legal y Ciencias Forenses de La Rioja

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:37

La infancia es una etapa de crecimiento físico que abarca no solo el desarrollo biológico; también incluye factores sociales, culturales y de calidad de vida ... que influyen en su bienestar integral. Cuanto más normalizado sea su entorno mejor será su desarrollo, si bien hay determinados casos en los que ese desarrollo se verá afectado por situaciones de violencia, maltrato o de circunstancias adversas que condicionarán su futuro. En este sentido, cuando hablamos de violencia en infancia pensamos en múltiples dimensiones, pero a veces nos solemos olvidar de la violencia por omisión, una violencia que puede ser por no actuar, por no atender o no escuchar ni dejar participar a quienes están involucrados en esa violencia, los menores de edad.

