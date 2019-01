Navidad feliz (para algunos) Suele caerme encima un aluvión de críticas por mi incapacidad para compartir la vida familiar con las zambombas DIEGO CARCEDO Martes, 1 enero 2019, 23:20

No disfruto con las fiestas navideñas, aunque las soporto y sobrellevo con resignación, cristiana u otra, pero cuando se me ocurre confesarlo, lejos de encontrar comprensión en quienes las disfrutan -¡enhorabuena!- suele caerme encima un aluvión de críticas dogmáticas por mi incapacidad para compartir la vida familiar con el ruido de las zambombas. Y, con el recuerdo -añadiría yo si tuviera ganas de polémicas inútiles- de cuantos son víctimas del contraste de sus angustias y miserias con la alegría insolidaria de los demás.

Bien mirado, no tengo bien claro por qué me cuesta sumarme a la euforia de otros en torno a unas luces de colores y un trozo de pavo que, dicho sea de paso, es un manjar cuyo olor a mi me asquea. Lo que sí tengo bien claro en el recuerdo es cuando empecé a rechazarlas con pavor ya desde unas semanas antes de empezar a verme rodeado por los anticipos comerciales de todas las maravillas que encierran. Era muy pequeño, un niño de siete u ocho años creo, cuando una Nochebuena, al final de la cena familiar, mi abuelo levantó una copa de sidra y nos dijo a sus hijos y nietos:

-Bueno vamos a brindar. Yo ya soy muy viejo y probablemente esta sea la última Navidad que celebre con vosotros.

Recuerdo perfectamente el escalofrío que sentí por la espalda. Fue la primera vez que tengo conciencia de que empecé a pesar. Mientras todos los adultos chocaban las copas y se deseaban lo mejor, a mi se me revolvían las tripas imaginando que un día mi abuelo no estaría y rompí a llorar. Por fortuna mi abuelo vivió varias navidades más y cuando en ocasiones posteriores intentó repetir tan dura premonición, mi madre le paraba en seco: «Déjate de tonterías. No es el momento de pensar esas cosas». Mi abuelo sonreía y se callaba, pero yo no podía por menos que volver a estremecerme ante semejante realidad.

Transcurrieron los años y las décadas y tuve que pasar varias navidades lejos de la familia y a menudo en soledad. Pero cada Nochebuena, me asaltaba el recuerdo de aquellas palabras realistas de mi abuelo. Cuando recuperé la tradición de la cena navideña, ya con mi madre nonagenaria, volví a disfrutar por unas horas del encanto fugaz de estas fiestas. Sólo por unas horas, las que transcurrieron hasta que tras la aparición del turrón y la sidra en los postres, ella, la misma que tanto tiempo atrás había reprendido a su padre -mi abuelo-, nos miró y con la mayor naturalidad, nos recordó:

-Soy muy mayor, hijos. Probablemente esta sea la última nochebuena que pasamos juntos. Es ley de vida.

Me costó un gran esfuerzo para, mirando al suelo, contener las ganas de volver a llorar. Deseo navidades felices a cuantos las disfrutan. Reconozco que me dan envidia y si me lo permiten, les recomiendo que aprovechen la oportunidad, aunque yo prefiero abstenerme en cuanto me permite no molestarles.