Multa a la banca

La Comisión Europea ha multado con más de mil millones de euros a los bancos Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan y el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group por participar en dos cárteles en el mercado de once divisas diferentes, entre ellas el euro, el dólar y la libra. El banco suizo USB se ha librado de las multas porque fue el que alertó a las autoridades. Según la investigación, los operadores de ambos cárteles acoplaron informaciones sobre las órdenes de sus clientes, el diferencial aplicable a ciertas transacciones, etc.

Con ello, consiguieron evidentes ventajas, sin tener en cuenta la privacidad de los clientes y al margen de la ley. El anuncio de las sanciones resulta, en principio, tranquilizador, pero también siembra la alarma ya que se constata la nula ética profesional de algunas de las más relevantes entidades bancarias. De nuevo la regulación, cuya ausencia causó la crisis de 2008, se demuestra indispensable para evitar nuevos riesgos futuros.