La UR se mueve de modo sostenible

En fechas recientes, diario LA RIOJA recogía la noticia de que uno de los investigadores de la Universidad de La Rioja, Gonzalo Jiménez Osés, ha sido colaborador de Frances Arnold, la premio Nobel de Química en 2018. Entre las aplicaciones de la investigación desarrollada por Jiménez Osés y Arnold publicadas en prensa aparece la obtención de biocombustibles sostenibles. Sirva esta anécdota pegada a la actualidad para señalar que los centros de investigación, y por tanto la Universidad de La Rioja, son agentes que promueven la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente, a través de su mejor herramienta: el avance en el conocimiento.

Por otra parte, como cualquier organización de un cierto tamaño, la Universidad es también una institución sobre la que aplicar políticas de sostenibilidad, de ahorro y de reutilización de materias y servicios. Este doble papel, de agente del cambio y de objeto de aplicación de medidas, fue reconocido desde el equipo de dirección de la Universidad al crear la Oficina de Sostenibilidad en el año 2017. Dicha Oficina pretende, por un lado, visibilizar todas las investigaciones que tengan un impacto sobre la mejora del medio; por otro, se trata de analizar el campus, como organismo, para detectar las mejoras en el ámbito de la sostenibilidad. Por último, y no menos importante, la Oficina debe ser un foco de concienciación que ilumine todo el campus, con especial incidencia en el estudiantado, y extienda su influencia al resto de la sociedad.

Desde el pasado lunes día 15 y hasta mañana, viernes 19 de octubre, se celebra la Semana de la Movilidad Sostenible en la Universidad de La Rioja, inscrita en las actividades del proyecto europeo U-MOB Life y la Red Europea por la Movilidad Sostenible en Universidades. En estos días están teniendo lugar talleres, mesas redondas, actividades y concursos para fomentar la movilidad sostenible en nuestra universidad y en nuestra ciudad.

Los ejes de las propuestas de la Universidad de La Rioja se centran en dos aspectos: el acceso a las instalaciones de la universidad y la pacificación urbanística del campus para armonizarlo con el barrio en el que se integra.

Respecto al acceso, debemos establecer medidas que desincentiven el uso del automóvil particular para acudir a la Universidad. Logroño es una ciudad apta para el acceso peatonal y, del mismo modo, tiene una orografía que facilita el uso de la bicicleta como medio de transporte. Tanto para caminantes como para ciclistas es necesario establecer medidas que no pongan en riesgo su integridad física. Por ello, debería analizarse la situación de los carriles-bici que, si bien dan un acceso razonable por el norte de la ciudad, no encuentran una vía cómoda y segura cuando los desplazamientos se realizan desde el sur. También sería necesario poner en marcha las medidas contempladas en el Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Logroño para estudiar el acceso por autobús de las personas que tengan dificultades para llegar peatonalmente o en bicicleta al campus. Para aquellas que sigan optando por usar un vehículo individual de motor siempre se deberán fomentar los menos contaminantes (pequeños ciclomotores) y eléctricos. Y, por último, si es necesario utilizar un automóvil, habrá que poner en marcha alguna herramienta que facilite y aliente el uso compartido de los vehículos, siguiendo el modelo de otras universidades y ciudades cercanas.

Además, la Universidad tiene un plan de semi-peatonalización del campus, que incluye cortar al tráfico regular las calles Piscinas, San José de Calasanz y Cigüeña en sus tramos universitarios, y la construcción de un vial que una el Edificio de Filologías con la calle Madre de Dios frente al Centro Científico Tecnológico. Estos proyectos requieren de la aprobación y la financiación del Ayuntamiento, pero debemos señalar que se realizan desde la austeridad y sin perjudicar a las y los vecinos de los barrios que, por motivos laborales, todavía dependen del uso de su vehículo particular.

La evidencia científica nos obliga a ser ecologistas. Es hora de ser audaces hoy para evitar arrepentirnos mañana.