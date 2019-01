El Tribunal Supremo decidió, hace solo dos días, dividir la causa abierta contra los líderes independentistas catalanes, que se han declarado independientes también de lo que ellos llaman la verdad histórica. No les ha complacido el mensaje navideño del Rey, que, a pesar de haber sido el más corto en el tiempo, ha tenido espacio para referirse a los jóvenes sin empleo, a la igualdad con las mujeres y, por supuesto, a la convivencia y a la Constitución. El hecho de no haber citado a Cataluña no se lo perdonan los independentistas, sobre todo los que se han declarado independentistas de la que ellos mismos denominan verdad histórica.

Seis acusados en el 'procés' serán juzgados en Cataluña. Los otros doce tendrán que aguardar un momento más propicio. Se aducen motivos de seguridad, que la seguridad, según nos dijo el gran Luis Cernuda, es un insecto que se cría en los volantes de la luz. ¿Es justo que seis encausados en el 'procés' sean juzgados en Cataluña?

Por si fuera poco, reaparece el tema del alojo de Puigdemont. Así que hay más motivos de preocupación que motivos de seguridad, pero continuamos hablando de los últimos porque la esperanza es inextinguible, o bien resurge de sus propias cenizas, que nunca se enfrían. Mientras, seis encausados serán sometidos a juicio solo en Cataluña, que la sala del Tribunal Supremo bastante trabajo tiene y no es nada con el que espera. Ni con el que le puede caer encima sin aguardarlo, que es el que pesa más de todos y está en el aire. Como todos nosotros.