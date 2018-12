Tras la caída del muro de Berlín y la adopción del capitalismo como sistema económico en China, medio planeta se quedó sin enemigo al que combatir. Una vez derrotado el comunismo, que aún agoniza dando zarpazos de moribundo desde las tiranías de Venezuela, Corea del Norte o Cuba, millones de personas se preguntaron «¿y ahora, qué?». Así empezó a enfangarse todo; después de los abrazos la gente no quiso irse silenciosamente a casa a guardar los megáfonos y las pancartas, porque, como relata el pirata Flint en la serie 'Black Sails', la civilización necesita sus monstruos. Hubo que exagerar problemas que estaban en segundo plano o directamente se modelaron nuevos adversarios vacíos y artificiales. La nueva lucha era el ecologismo, el pacifismo, el feminismo, el animalismo, el veganismo... y ante la novedad del silencio que había enfrente, las hordas de combatientes se envalentonaron hasta ser lo que son hoy: una nueva inquisición.

El ciudadano medio lleva décadas oyendo reproches de todo tipo: piensas mal, compras mal, hablas mal, te ríes mal, votas mal, educas mal a tus hijos... El ambiente asfixiante de esta nueva corrección política ha conseguido que el tipo que se come un solomillo sea casi un asesino, o que la mujer que va a trabajar en su coche diesel de segunda mano parezca una criminal. El cabreo por este apaleamiento, sumado a las consecuencias económicas de una crisis que se terminó cerrando en falso, acabó por tener consecuencias, como hemos visto con Trump, el Brexit o la crisis de los chalecos amarillos. El personal está harto de unas élites políticas e intelectuales que, en lugar de facilitarles la existencia, no hacen otra cosa que poner trabas a su manera de vivir. Con unos sueldos menguantes y una desigualdad en aumento, el ciudadano ve que sus representantes le ignoran, porque observan que el político es lo que decía Marlon Brando de los actores: una persona que no te escucha a menos que estés hablando de él. Mi compañero Pío García explicaba en televisión que en muchos países hay un «malestar difuso». Es cierto y es peligroso, porque en lo difuso, en lo borroso, en lo que está lleno de sombras y oscuridades, es donde acaban naciendo los monstruos reales y terroríficos.