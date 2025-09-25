LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El velo que nos desvela

Los poderes públicos están obligados a tener en cuenta las creencias religiosas de toda sociedad, y el uso del velo forma parte consuetudinaria de las creencias islámicas

Mohamed El Gheryb Ghailan

Presidente de ATIM

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:03

Hace unos días, la directora del IES Sagasta de Logroño decidió impedir el acceso a las aulas a las chicas musulmanas que porten el velo. ... No sabemos si se trata de una vuelta atávica a las guerras de reconquista, pero no lo entendemos.

