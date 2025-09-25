El velo que nos desvela

Hace unos días, la directora del IES Sagasta de Logroño decidió impedir el acceso a las aulas a las chicas musulmanas que porten el velo. ... No sabemos si se trata de una vuelta atávica a las guerras de reconquista, pero no lo entendemos.

Sabemos que el ser humano, como el resto de los seres vivos, nace desnudo y que, tras un primer momento en el que el vestido quedó unido a la protección contra las inclemencias del tiempo, hace siglos que se ha convertido en un elemento identificativo. Establecer restricciones a su uso es hacerlo al ejercicio de la libertad y atentar contra el derecho constitucional a la propia imagen (artículo 18).

El Tribunal Supremo en sentencia de 2013 ya determina que el uso del velo islámico constituye una manifestación del derecho de libertad religiosa. Efectivamente, caben limitaciones parciales atendiendo al ámbito en el que se porta, pero esas restricciones tienen por objeto único la defensa del orden público constitucional. No parece que sea el caso, puesto que en el IES Sagasta las alumnas han portado el velo durante años sin restricción alguna y sin suscitar ningún problema de orden público.

La Consejería guarda silencio y permite que la discriminación se repita año tras año en de Calahorra y ahora en Logroño

España es un país aconfesional (art. 16), por tanto, ninguna confesión tendrá preponderancia de derechos sobre otra y eso obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de toda sociedad española y, obviamente, el uso del velo forma parte consuetudinaria de las creencias islámicas. De hecho, a nadie se le impide portar elementos identificativos de la religión cristiana como puede ser el crucifijo en aula alguna.

Se violan los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (artículo primero, segundo y tercero), la de Educación en múltiples aspectos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (al menos en sus artículos uno, dos y nueve). En todos ellas se recoge el hecho de que las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley y el derecho a manifestar con libertad la religión o convicciones de cada cual de forma individual o colectivamente, en público o en privado.

Para poder argumentar que no existe discriminación alguna se redacta el ROF, que no pasa de ser un reglamento de funcionamiento interno de cada centro, en los términos de prohibir llevar la cabeza tapada. De esta forma no es el velo lo que se prohíbe. Sin embargo, este subterfugio ya fue desvelado por ese mismo convenio europeo citado anteriormente que deja claro que si tal efugio evita la discriminación directa, al no identificar a las alumnas musulmanas en la norma, evidencia una discriminación indirecta al hacer uso de disposiciones aparentemente neutras para obligarlas a renunciar a sus convicciones y poder tener acceso al sistema educativo en igualdad de condiciones que las compañeras de su misma zona geográfica.

Ante todo este despropósito, la Consejería de Educación guarda silencio y permite que esa discriminación se repita año tras año en la localidad de Calahorra y ahora en Logroño. Una Consejería que conoce que, desde hace décadas, se permite la presencia de monjas en los centros educativos sin que se les diga nada en relación al uso de la toca o se les obligue a hacer Educación Física en chándal.

Es verdad que los más 'progres' argumentan que las razones son de tipo feminista. Razonan para ello que el velo es un símbolo de la opresión del patriarcado musulmán. Ignoran, sin embargo, que gran parte de la moda occidental responde al objetivo patriarcal de cosificar a la mujer sexualizándola a base de imponerle el uso de prendas que no sólo son incómodas, sino que, algunas de ellas, son dañinas para su salud. Sólo haremos referencia a los zapatos de tacón, no creemos que sean necesarios más ejemplos.

El hiyab que, al parecer, fue introducido en la época del profeta Muhammad para diferenciar a las mujeres creyentes de las que no lo eran, se ha convertido, en la visión occidental, en el arquetipo de todos los problemas femeninos en el mundo islámico, eclipsando por completo las luchas de las feministas musulmanas. Sin embargo, conviene informarse un poco. El hiyab es un término tan polisémico que llevó a Katherine Bullock, profesora de política islámica en la Universidad de Toronto, a identificar, enunciar y clasificar en económicas, políticas, identitarias, simbólicas, demográficas y religiosas, las razones del uso del pañuelo ritual por parte de las mujeres musulmanas.

Queremos acabar con unas preguntas: ¿A quién sirve esta polémica? ¿Por qué, si durante años las chicas que así lo han deseado han portado el hiyab sin limitación alguna en este IES, ahora se les prohíbe? ¿Hay islamofobia en la decisión o las razones son sólo políticas?

A veces sentimos que el nazismo, que en los años treinta del siglo pasado necesitó a judíos y comunistas como enemigos para asegurar su ascenso, hoy precisa de los inmigrantes musulmanes para que jueguen ese mismo papel.