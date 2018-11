Miscelánea de cosas que no entiendo (XVI)

De Cambronne a Rahola. El bueno de Cambronne, que se llamaba Pierre Jacques, fue un general francés que luchó en las guerras napoleónicas y que para más detalles fue herido en aquella batalla de Waterloo en la que los ingleses dieron a los franceses las del pulpo. Pues bien, a este Cambronne, cuando los ingleses le conminaron a rendirse, se le atribuyen un par de contestaciones célebres. Una de ellas, ejemplo de heroísmo, fue: «La Guardia muere, pero no se rinde», la otra, pronunciada ante la insistencia inglesa y ejemplo de chulería barata y mala educación, fue: «Merde» (mierda). Doscientos años después estamos en las mismas. Llega el exprimer ministro francés Manuel Valls a España y quiere aspirar a la alcaldía de Barcelona. En su discurso opina sobre la situación de los políticos presos y, entre otras cosas, dice: «Ante la petición fiscal de penas a los políticos catalanes en prisión hay que señalar que la democracia exige respeto a la justicia. Las presiones para alterar el equilibrio de poderes son antidemocráticas...». (sic). Y entonces aparece la Rahola y, en otro ejemplo de chulería barata y mala educación, le contesta: ¿Sabes que?, pues que te vayas a la «merde». ¿Pues que te vayas a la mierda...? Entendido, Rahola, entendido y gracias por mostrarte cómo eres.

De las cosas que pasan. Vi el otro día a unos grafiteros pintarrajear los vagones del metro. ¿Uno?, ¿dos?, ¿tres...? No, unos cincuenta más que menos (grafiteros, no vagones). Entraron corriendo a la estación. Las hordas llegaban por los andenes, por las vías. Un ataque planificado en toda regla. Dos agentes de seguridad, o policías, o algo así, intentaron parar la patulea y por intentarlo se llevaron lo suyo. Aquello quedó hecho un cristo y los agentes otro. Pero... qué poco se imaginaban esos gamberrazos que sus acciones estaban penadas por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres cuando dice que: «Toda acción injustificada que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o en las estaciones» conlleva sanciones de entre 100 y 200 euros. ¿Así aprenderán?, o ¿así aprenderemos?

Del no recordar. El 'excasitodo' Rodrigo Rato, estaba muy alto. Y si además de estar muy alto, el lío ese de Caja Madrid-Bankia le mete un empujón tarjetas black abajo, no es de extrañar que del bofetón lo hayan metido en chirona. Normal. Aquí el que la hace la paga. Y por cierto, ahora que digo esto del pagar... no me acuerdo... ¿ustedes recuerdan qué es lo que fue de aquellos Pujol de Convergencia...?

De que sarna con gusto no pica. Sin que el cambio de partido gobernante garantice la desaparición de los trapicheos personales o institucionales, leí el otro día que a pesar de los presuntos líos de los ERES, Jeremíe, Invercadia, Marismas... a pesar de todo eso, parece ser que en las próximas elecciones andaluzas, el PSOE (que ya lleva más de treinta y tantos años gobernando) ganaría las elecciones con más apoyos que la suma del PP y Ciudadanos. Nada que decir. Al contrario, pero ¿nadie dice nada?.

De la libertad de expresión. Cuando un provocador de baratillo ataque a la Iglesia, o la injurie, o la maldiga, o cuando se insulte a la patria, se la agravie o se la ultraje, cuando todo esto ocurra en España... (de hacerlo en otros países se pueden llevar más golpes que el tambor de la legión) no se preocupen de nada porque sólo son signos de que existe libertad de expresión. Aunque, como alguien dijo: «La libertad de opinión y expresión, que es sagrada, sólo puede existir en el contexto y el caldo de cultivo del decoro, la buena educación, el buen gusto y el respeto a la dignidad de las personas». Cristalino. Y nada más. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.