Mi mirador

Debo puntualizarle a usted que, en realidad, esta ventana no es exactamente una ventana, no. Es un mirador, y qué bonito palabro: mirador, teatron, donde se ve. Sí, a poca altura de la calle y con las ramas de los plataneros a menos de un metro de mi cara: un telón de fondo de verdor que mitiga el sol del mediodía y nos quita la calor. Un estupendo mirador logroñés de esos que honran la humilde belleza de nuestras fachadas centenarias, de esos tan bonitos de cuando en Logroño existieron arquitectos con cabeza. Y con gusto por hacer agradable la existencia a los vecinos. Claro que por aquellos entonces Logroño no era una city-smart, qué va, ni comparación. Era, sencillamente, Logroño. Una ciudad de gente arregladita los domingos y fiestas de guardar que se saludaba por la calle y cultivaba con esmero la decimonónica costumbre de las visitas: hoy, lunes 16 de julio, toca mirador donde Jovita Serrano. Con merendola y quina San Clemente, que es muy buena untada en el chupete para fortalecer a los niños de pecho. Y qué extraordinarias tertulias en el mirador de doña Jovita, aquel gineceo de nonagenarias. Anda, Jesusa -le decía doña Jovita-, cuéntales a estos jóvenes aquella historia tuya del tren blindado en Badalona. Y Jesusa, que era una monada de señora, de Laguardia, siempre arregladita y con unos chispeantes y preciosos ojos azules, aclaraba que el suceso no ocurrió en Badalona sino en Asturias, Jovita; cuando formaba parte de una brigadilla de enfermeras republicanas, hay que ver qué rico está este chorizo; pues eso, que aquel tren se quedó atascado en la nieve durante una semana y este vinillo dulce de Alesón es una joya; y el frío y el hambre que pasamos, horrorosos; ¿dónde has comprado las pastas, Manolita?; y entonces, a un pobre sargento nacional que iba prisionero, guapísimo él, le dio por congelarse igualito que el centinela de Pamplona. Una pena, con aquel tipazo. Tengo que aclarar -explicaba doña Jesusa poniéndose la mano en el pecho-, que la idea no fue mía, que fue de don Antolín Rupérez, competente cirujano militar, maravillosas estas ciruelitas pasas, Juanita; así que bajo su ordeno y mando improvisamos unas cocinillas con unos mecheros Bunsen y con los bisturís dispusimos unas lonchitas de las nalgas de aquel sargento que nos salvaron de morir de inanición (doña Jesusa suspiraba conmovida): Ah, aquella fue la primera vez en mi vida que comí carne congelada, que entonces no se estilaba, y estaba rica, así como entre capón y lechoncito, pobre hombre, con lo majo que parecía, hay que ver, qué rico el café, ¿de Guinea o de Brasil? En fin, qué no habrá visto y oído mi mirador. Fíjese usted cómo será que para nuestras tertulias de hoy entran él una mesita para las cosas de fumar: el cenicero, el molinillo, el vasito de plata con variado género de papel de liar y boquillas, un hermoso bote de cristal con la sustancia sagrada, la jarra de agua helada, los vasos y las tacitas para las tisanas. Tres sillones jardineros y tres pequeñas sillas. Y la música, acomodándose al gusto de cada momento y al para qué de lo que se fuma. Ahora declina la tarde y nos mece la misteriosa Pequeña serenata nocturna de Wolfgang Amadeus. Pero dentro de un rato podremos escuchar a Janis Joplin y dedicársela a Trump, o cambiar de palo y ponernos unas seguidillas castellanas con la mente puesta en el Quimtorra, ese intelecto supremo catalán. Sexagenarios, septuagenarios viendo pasar el resto desde el mirador, teatron, fumando María, delinquiendo, aunque por el momento no nos hemos tenido que comer a ningún sargento nacional. Y ahora, con este Gobierno tan progresista y moderno, ¿nos arreglarán el asunto lúdico-terapéutico? ¿Podremos ir por lo legal a algún lugar bellamente decorado y con las papelas en regla para adquirir nuestra medicina contra los males de la edad? No sabe usted lo bien que nos sienta. ¿O sí? ¿Usted también? ¿Y quién no? Pero mientras tanto, mire usted qué bien se está en el mirador. ¿Entreabro más la veneciana? ¿Django Reinhardt o Puccini, caballeros? Voluta de humo, vágula cimera, tú eres en mi frente la última ilusión de aquella celeste y azul primavera que movió la rosa de mi corazón, que diría don Ramón...