Llegó Pantoja al plató de 'Supervivientes' vestida de indiecita. Entre Chavela Vargas y María Félix. Como se produjeron tantas salidas a la vez (Chelo García Cortés, Dakota y Pantoja), a las dos primeras las recibió Sobera el martes. La gala del jueves era para Pantoja. Jorge Javier era para Pantoja. Qué pareja. Acabaron comprometiéndose a ir juntos a 'GH Dúo'. Si ya no me creía que Pantoja estuviera en 'Supervivientes', lo de ir a 'GH Dúo' hace que me estalle la cabeza.

No termino de entender a los que braman con el favoritismo hacia Pantoja en 'Supervivientes'. Pero, almas de cántaro, que es Isabel Pantoja. Por mí como si le hubieran puesto una cama con dosel y servicio de habitaciones. Pero eso no ha pasado. Las penurias han sido las de todos. Y el espectáculo, salvo los gritos de Dakota y Violeta, el de nadie. El jueves en la gala, lo mismo que hizo en Honduras, cantó, lloró, rio y miró con cara de mala leche. Jorge Javier le pidió que pusiera eso que ellos llamaban «mirada laxante». Porque te cagas. La puso. Es una profesional. Le habrán pagado y le pagarán un pastizal, pero está dando más de lo que se esperaba. Como, además de altos niveles de soberbia, tiene altos niveles de lo que sea en la sangre, ha tenido que abandonar por razones médicas. Podía haberse hecho con el triunfo. Lo hizo Rosa Benito y no ganó una sola prueba ni llevó el collar de líder. Ganó Belén Esteban en 'MQB' y era un saco de patatas. Para Edurne se inventaron un premio del jurado. La gente quería que ganara Belén Esteban, bailara o trotara.

Se trata de programas espectáculo. Mediaset no tiene que reformar la Constitución para hacer lo que le dé la gana (lo que le dé audiencia). Pantoja será altiva. ¿Y qué es Mónica Hoyos con ese mal perder? «A la mierda», dijo a Fabio cuando el público prefirió salvarlo a él. Poco importaban Mónica o los demás. Tampoco los que estaban en el plató. Solo Pantoja riendo, reconociendo haber hecho terapia de isla sobre la prisión que no nombra o llorando porque sus hijos están enfrentados. El domingo en el debate, más Pantoja. Lástima que con Jordi.