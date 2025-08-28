LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

El reloj del juicio final

El 'tabú nuclear' presupone que nadie utilizará estas armas, por ser moralmente inaceptable y porque la civilización no sobreviviría. ¿Para qué tenerlas?

Mikel Álvarez Yeregui Médico

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:00

En la asamblea de la Organización Mundial de la Salud celebrada en mayo, 86 países votaron a favor de que se vuelvan a considerar las ... armas nucleares como una cuestión de salud. La votación fue el resultado de más de un año de trabajo tras la propuesta presentada por la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz en 1985. La iniciativa contó con el patrocinio de una docena de naciones, incluidos países del Pacífico Occidental, África y exestados soviéticos profundamente afectados por las pruebas nucleares en los años 50 y 60. Los votos en contra fueron catorce, liderados por Rusia y Corea del Norte y con el voto vergonzoso de Alemania, Francia y Reino Unido. 28 países se abstuvieron, entre ellos España. Casi todos los miembros de la OTAN votaron en contra o se abstuvieron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  2. 2 Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
  3. 3 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5 El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández
  6. 6

    El rescate imposible de Nagovitsyna
  7. 7 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  8. 8 El lobo ataca de nuevo en La Rioja: más de 35 ovejas muertas en las 7 Villas
  9. 9 La polémica campaña de Almax que relaciona La Rioja con la acidez
  10. 10

    Las algas tiñen de verde partes del Ebro a su paso por Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El reloj del juicio final