España ya no peregrina

El Camino de Santiago no es solo un itinerario turístico: es un patrimonio vivo, un laboratorio de convivencia, una reserva espiritual de Europa

Miguel Pérez Cabezas

Presidente de Camino Francés Federación

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:55

El pasado mes de julio, miles de personas llegaron a Santiago de Compostela desde lugares tan dispares como Corea del Sur, México, Australia o Estados ... Unidos. Lo hicieron tras semanas —y a veces meses— de caminar con sus mochilas a la espalda, buscando una experiencia transformadora. Pero cada año es más evidente una paradoja: mientras el mundo se vuelca con la peregrinación a Compostela, los españoles se alejan de ella.

