MIEDO AL MIEDO

El mal resultado electoral ha devuelto las hostilidades entre Pedro Sánchez y Susana Díaz mientras Vox lo que pretende es dar su apoyo para acabar con lo que llaman el régimen socialista. Sus barones achacan el fracaso a las relaciones con los independentistas, que son los únicos que tienen claro lo que persiguen, que es hacer una España más pequeña, aunque menos libre. Mientras, el Papa Francisco lo que pide es cerrar el paso a los gais en el clero. Hace cinco años, cuando le preguntaron su opinión sobre el celibato del clero, respondió que quién era él para juzgar a nadie, pero ahora los está juzgando a todos y pide cerrar el paso a los gais en el clero.

Rectificar es de sabios, pero no tener que hacerlo denota una mayor sabiduría. En todo caso lo que más nos preocupa sigue siendo dónde ponemos al muerto que goza de una excelente salud. Echarlo del Valle de los Caídos no es empresa fácil y mucho menos para los que cayeron en todo menos en la cuneta. En sus reflexiones sobre el celibato, el Papa Francisco lo que pide con más urgencia es cerrar el paso a los gais que todavía no están dentro.

Los barones socialistas atribuyen toda la responsabilidad del fracaso a la relación con los independentistas, pero eso tampoco aclara lo que está más turbio y no se aclarará hasta que haya nuevas elecciones generales. Para luego es tarde, pero les parece pronto a los que las desean y a los que las temen. El tiempo no le hace caso a los relojes y sigue parado sin la deshora, que es lo más puntual que tenemos hasta que lleguen las nuevas elecciones.