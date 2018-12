MIEDO A ESCOGER

Tanto Casado como Rivera dan por hecho lo que todavía está sin hacer, sin que Vox les ayude para gobernar. Vox ha cosechado lo mejor de la oferta, mientras el PSOE se hunde en Andalucía y la ultraderecha irrumpe violentamente en toda España, que seguimos diciendo que es de izquierdas. «Vamos a echar al PSOE de la Junta» es el grito de guerra disfrazado de paz entre los hombres de mala voluntad. ¿Será cierto que nos estamos mereciendo lo que tenemos? El llamado terremoto andaluz se ha convertido en un tsunami. El partido de Susana Díaz ha perdido 400.000 votos. Es el peor resultado en 30 años haciendo cuentas, pero quizá no haya que hacerlas hasta después, porque el galope de Vox está en plena carrera. Sabemos cuándo empezó, pero no cuándo va a detenerse, si es que se detiene. Susana Díaz, sola o en compañía de otros, ha obtenido el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía. Eso es todo, pero forma parte de nuestra historia que está sin hacer.

La irrupción de la ultraderecha en España sigue yendo a más mientras seguimos diciendo que somos un país de izquierdas. A todo esto se une el tema principal, que sigue siendo dónde ponemos al muerto que no sea un sitio que acumule a sus adoradores ni a sus detractores. En el Valle de los Caídos caben todos, excepto los que no han caído en la cuenta. Vox ha conseguido doce diputados y la llave de la gobernabilidad para la derecha mientras Podemos retrocede. Hasta que no haya nuevas elecciones nada podremos ver claro entre tanta oscuridad, pero seguimos teniendo miedo a elegir, que es escoger y la abstención es la más alta de los últimos 28 años.