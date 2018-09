MIEDO A ELEGIR

Los seres humanos siguen persiguiendo sus propios límites y siempre surge un keniano que corre más que otro keniano. El último hijo del viento es por ahora Eliud Kipchoge, que ha rebajado la anterior plusmarca hasta ponerla en dos horas, un minuto y 39 segundos, que se considera por ahora la frontera del ser humano. La hazaña coincide con la reclamación española sobre Gibraltar en el 'Brexit' y con la publicidad de los archivos secretos de la guerra y del invicto caudillísimo, así que no nos vamos a aburrir durante una larga temporada. Hemos aprendido a bostezar con la boca cerrada, mientras el Ministerio de Defensa se dispone a hacer público los secretos más privados de la Guerra Civil y la interminable posguerra. Todo ello nos sucede de un día para otro, ya que estamos convencidos de que tenemos muchos por delante, a condición de no darles la espalda. El regreso del pasado nos sigue apasionando a los españoles, que estamos 'colgados de ayer' y el llamado problema catalán espera una solución que no le gusta ni a la mitad de los catalanes.

La urgencia de unas elecciones generales se hace cada día más patente, ya que el Gobierno no puede luchar contra él mismo. Los comicios no son una panacea, pero se han convertido en una exigencia que no sabemos aún si es más moral que política. Elegir siempre es renunciar, pero no hay tiempo para escuchar otras ofertas aunque las sigamos oyendo. Hay incluso nostálgicos de Rajoy. Aunque lo pusieran como un trapo, han hecho de ese trapo una bandera porque de lo que tiene miedo es a elegir cuando no hay elecciones. Por lo menos a la vista.