EL MENSAJE DEL REY

Ha sido el más corto en el tiempo, pero ha abarcado a la Constitución, a la convivencia, a la igualdad entre mujeres y hombres y otros asuntos pendientes. Y a todo esto sin citar a Cataluña. Sabe el monarca que el separatismo es el riesgo máximo que corre España entera. Lo que fue calificado como una «manía de primates» se ha convertido en una técnica de desguace. ¿Por qué parte del país quiere separarse del suyo? Lo que el lacónico Azorín llamo diversidad, es ahora enemistad, cuando no claro rencor. Es tan increíble como cierto que parte de la patria quiere separarse de ella misma.

Quizá por eso, el mensaje navideño del monarca no ha citado a Cataluña. Ha sido el más corto en extensión, pero se ha ocupado de los jóvenes, del empleo, de la igualdad y de la convivencia, pero sin citar a Cataluña. Está convencido de que el que quiere separarse, sea una pareja o una región, termina por lograrlo.

España es una fuerza centrífuga, empeñada en huir de ella misma. Acaso por eso, el mensaje del monarca no se ha detenido en hablar de separatismo, más que por alusiones indirectas y sin hablar de Cataluña, donde por cierto quedan españoles que no aspiran a dejar de serlo. Lo que sucede es que están o dispersos o enemistados, que para el triste caso viene a ser lo mismo. Y el caso no sólo es triste, sino dramático, y la solución está tan lejos que no se divisa en lontananza.