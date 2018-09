Memoria histórica

E lla y él se supieron desde niños. Pero fue el 31 de mayo del 35, aquel año eléctrico y premonitorio, cuando él se decidió, ya no podía más, le había vuelto loco su cabello rubio desde que la reconoció en tercero de bachiller, llevaba tres años esperando aquel momento cuando la vio pasar desde el balcón. Y corrió a encontrarse con ella casualmente a la entrada del Instituto. Para eso era viernes, lucía un sol esplendoroso y quedaban por delante el sábado y el domingo antes de volver a Madrid. ¿Puedo invitarte a un helado de limón? Ahí, donde Ferré, en el Espolón... Ella no dijo que no sino todo lo contrario, y donde Ferré se derritió... ELLA: Se llamó Enrique. Fue guapísimo, moreno, con unos ojos verdes maravillosos que se volvían gris perla cuando miraban en los míos. Tan correcto, tan delicado y sensitivo, tan tierno, un amor de chico. Yo tenía quince años y él era el hombre de mi vida, nada nos iba a separar jamás. Estaba loca por él desde que hice la primera comunión... Le gustaba la música americana, el jazz, el cine... Había que verlo jugar a pala... Sólo tenía un defecto: su madre era muy, pero que muy de derechas. ÉL: Se llamó Luisa, la chica rubia de mis sueños desde niño. Fue como un alegre y diáfano y precioso cristal mágico en mi vida. Jamás se me olvidará que la conocí en el cumpleaños de mi prima Teresita. Bueno, ella decía sonriendo que no, que nos conocíamos desde antes. Pero yo la ví allí por vez primera, vestida de blanco y con los labios manchados de fresa... Durante años supe que yo le gustaba, y también que ella echaba de ver que a mí se me ahogaba el corazón cada vez que nos cruzábamos por la calle. Tocaba el piano, amaba la música, el cine, el teatro, la literatura rusa: Pushkin era su favorito. Nadaba como una sirena, y a muy poco que en verano le diera el sol se le doraba la piel... Olía a violetas el día que me decidí. Sólo tenía un defecto: su padre era un republicano muy radical... Aquel verano del 35 hizo calor, mucho calor. La luz, los paseos en barca, las excursiones en bicicleta, los acordes de Sentimental y Fascinación en los bailes de tarde de Los Leones; Cautivo del deseo en el cine Olympia, el primer y furtivo roce en los labios y aquel beso, por fin, en su portal. Y Cole Porter, Nigth and day, los atardeceres por la carretera de Soria, la pianola de las tías de él, amorosas cómplices... La vida, en fin, los sentidos resueltos a una repentina revolución: el amor, la cándida pasión y los helados de limón de Ferré hicieron que ella y él vivieran aquel estío en una provinciana burbuja mientras el mundo, su mundo, se llenaba de humo, gritos, himnos, algaradas y disparos. ELLA: En octubre se fue a Madrid, estudiaba Telecomunicaciones. Me moría de tristeza, en cinco meses sólo un telegrama por mi cumpleaños. Cuando volví a tener noticias suyas el Frente Popular había ganado las elecciones. Yo estaba rebosante de alegría, pero algo me oprimía el respirar. ÉL: Madrid era una bomba de relojería. La policía me detuvo a la salida de un mitin de Gil Robles, había ido acompañando a un amigo, pero les caí mal a unos Guardias de Asalto por mi vestir, por mi «bigotín», por fascista, dijeron. Me tiraron a una cuneta por Ciudad Lineal, un palizón. No salía de casa, no quería que nadie me viera. Sólo pensaba en ti, sólo pensaba en ti... Luego, retumbaron los tambores. ELLA: El 19 de julio del 36 Mola entró en Logroño y mi vida fue un infierno. Fusilaron, fusilaron, Dios mío, fusilaron... No sabes cómo te quise, amor, cómo supliqué a mi soledad que me dejara un solo segundo sentirme abrazada a ti...ÉL: Me alisté voluntario en el ejército de Franco. Ascendí a oficial, y en el 38 volví a casa de permiso. ELLA: Sentí que había llegado. Por fin sonó el teléfono, y cuando oí su voz me rompí. Aquel sábado 14 de agosto del 38 llovió. Él estaba muy apuesto con su uniforme de alférez provisional. Ella, preciosa con un floreado vestido de muselina. Se vieron bajo el reloj Bergerón, pero no se miraron a la cara, nada se dijeron. Miraban al suelo cuando enfilaron Sagasta, cuando cruzaron el puente de hierro, cuando bordearon el río por un senderillo mientras el retumbo de los truenos desencadenaba la tormenta. Sentados en la hierba, escuchando el tupido llover sobre el agua, empapados, se cogieron de la mano. Y un dolor silencioso, infinito, los abrasó.

«Transcurrieron los años. La agitada tormenta dispersó los viejos sueños y al olvido se entregaron tiernas voces mientras en el cielo se difuminaban los rasgos de todos los rostros». Alexander Pushkin.